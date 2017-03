Exasesor de Trump Mike Flynn pide inmunidad a cambio de testificar sobre la interferencia rusa

El general Mike Flynn, el exconsejero en temas de seguridad del presidente Donald Trump que se vio obligado a dejar el cargo tras haber mentido sobre el contenido de una conversación con el embajador ruso antes de ser nombrado en el cargo, dijo este jueves que está dispuesto a ser interrogado a cambio de inmunidad ante una posible eventual imputación.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, eso fue lo sugerido por Flynn a los funcionarios del FBI y del Congreso que están investigando los posibles vínculos entre la campaña de Trump y el Kremlin. El exasesor hizo el ofrecimiento a través de su abogado al FBI y a los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes, pero ninguno lo ha aceptado hasta el momento, reportó el periódico.



Este viernes, el presidente calificó la polémica que rodea al general como una "cacería de brujas" y acusó a los demócratas y los medios de comunicación de utilizar este caso como "una excusa for la gran derrota" en las elecciones de noviembre.



Mike Flynn should ask for immunity in that this is a witch hunt (excuse for big election loss), by media & Dems, of historic proportion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2017