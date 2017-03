Flynn, en 2016: "Cuando te dan inmunidad, probablemente has cometido un crimen"

El exasesor de Donald Trump criticó que personas cercanas a Hillary Clinton recibieran inmunidad a cambio de testificar sobre el tema del servidor privado de la ex secretaria de Estado. El mismo Trump, que ha salido en defensa de Flynn, afirmó: "Si no eres culpable de un crimen, ¿para qué necesitas la inmunidad?".

Micheal Flynn, el exasesor de seguridad nacional de Donald Trump que dimitió por el escándalo de sus relaciones con Rusia, ofreció este jueves dar su testimonio ante el Congreso dentro de las investigaciones sobre la interferencia del Kremlin en las elecciones presidenciales estadounidenses, según informó su abogado.

En el comunicado emitido por el defensor legal de Flynn, establece que cooperar con los investigadores defiende su inocencia y justifica el pedido de Flynn para hacer frente a lo que considera una lucha política: "Ahora él es el blanco de demandas públicas infundadas por parte de los miembros del Congreso y otros críticos políticos para que se le investigue criminalmente. Ninguna persona razonable, que tiene la ayuda de un abogado, se sometería a un interrogatorio en un ambiente altamente politizado, de caza de brujas, sin garantías contra el enjuiciamiento injusto".



Sin embargo, Flynn tenía otra idea sobre el otorgamiento de inmunidad hace no tanto tiempo. No ha pasado ni un año desde que el exasesor se lanzó a criticar a miembros de la campaña de la entonces candidata demócrata Hillary Clinton porque, según algunas informaciones, habían recibido inmunidad para poder hablar libremente ante el FBI sobre el polémico tema del servidor privado de correo utilizado por la ex secretaria de Estado.

Durante una entrevista con el programa Meet the Press, de la cadena NBC, sostuvo que "cuando te ofrecen inmunidad, eso significa que probablemente has cometido un delito". En el momento de sus declaraciones, Flynn se desempeñaba como un alto asesor de la campaña de Trump.



El ahora dimitido asesor no fue el único del entorno del presidente que apuntó la misma idea por esos días. También en septiembre, Jason Miller, asesor de comunicaciones de Trump en ese momento, sostuvo que las informaciones sobre la inmunidad a ayudantes de Clinton "muestra sin duda que había un plan criminal".

Pero no solo fueron miembros de la campaña o del entorno de Donald Trump los que se apuntaron a esa teoría. El mismo Donald Trump, citado por The Washington Post, durante un mitin en Wisconsin por esos mismos días, afirmó que "el motivo por el que ellos obtienen inmunidad es porque hicieron algo malo. Si no hubieran hecho nada malo, no estarían pensando en (pedir) inmunidad (...) Créanme: nadie ha visto algo así en la historia de nuestro país". Dando un paso más, el candidato se preguntó: "Si no eres culpable de un crimen, ¿para qué necesitas la inmunidad?".



Este viernes, tras conocerse la solicitud de Flynn, Trump defendió, sin embargo, a su exasesor. En un mensaje en su cuenta personal de Twitter subrayó que "Mike Flynn debería pedir inmunidad" y calificó como "cacería de brujas" la polémica que le rodea.



Mike Flynn should ask for immunity in that this is a witch hunt (excuse for big election loss), by media & Dems, of historic proportion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2017