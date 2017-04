En Siria Trump manda un mensaje con múltiples destinatarios que lo distancia de Rusia

Los misiles estaban dirigidos contra la base aérea de Shayrat en el oeste de Siria, pero el mensaje que llevaban puede estar destinado a distintos frentes conflictivos, fuera y dentro de EEUU.

Una primera lectura de la primera gran operación militar de Donald Trump debe considerar el efecto que tiene un enfrentamiento indirecto con el gobierno de Rusia en Siria, justo cuando el escándalo por el espionaje ruso durante las elecciones presidenciales proyecta una creciente sombra sobre la Casa Blanca.

Washington ha estado en contra de al-Asad desde el inicio de la guerra civil en Siria en 2012, apoyando de manera irregular las fuerzas rebeldes consideradas “moderadas”, mientras que Moscú respalda al gobierno sirio con acciones militares contra esos que considera como grupos terroristas.

Como candidato y luego como presidente electo, Trump sugirió que una coordinación con los rusos en el manejo de la crisis siria sería una buena cosa para lograr la estabilización de la región, detener el flujo de refugiados y destruir los grupos terroristas que operan en el país, como el grupo yihadista Estado Islámico.



Más de un republicano de alto perfil le recordó entonces al magnate que Rusia no podía considerarse amigo o socio de EEUU.

Ahora el mensaje que la Presidencia puede estar enviando a la opinión pública es que no existe tal cercanía con los rusos, ni siquiera en asuntos de política exterior y, si no convence, por lo menos logrará cambiar la discusión por los próximos días.

Rusia: entre “incompetente y cómplice”

Todo sucedía mientras en Mar-a-lago está de visita el presidente Xi-Jinping de China, país con el que puede haber roces en el futuro por su política expansiva en el Mar de China y que el principal interlocutor del gobierno comunista de Corea del Norte, cuyo programa nuclear Washington considera una amenaza para su seguridad nacional.



En la breve alocución ofrecida hacia las 10:00 pm hora del este, en el resort del sur de Florida, el presidente no indicó si la acción había sido coordinada o al menos consultada con Rusia.

Aunque las fuentes del Pentágono indicaron que se usaron canales regulares militares entre ambas fuerzas armadas para informar a Rusia de la inminencia de la acción, el secretario de Estado Rex Tillerson aseguró que no hubo consultas previas con Moscú para lanzar la operación.

Tillerson dijo la noche del jueves a los periodistas desplegados en Mar-a-lago que Moscú tenía cierta responsabilidad en el ataque con gas sarín del martes, que dejó unos 90 muertos, por no haber cumplido con su parte para desmantelar el arsenal químico sirio pactado en 2013.



Siria: las dramáticas imágenes del supuesto ataque químico que dejó más de 70 muertos, entre ellos una decena de menores Al menos 58 personas -entre ellas once menores- murieron y decenas resultaron heridas este martes en un supuesto bombardeo químico en la ciudad de Jan Shijún, en el sur de la provincia septentrional siria de Idleb, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Foto: EFE | Univision 0 Compartir La oposición siria acusó el martes al régimen de Bashar al Asad de cometer el ataque. Foto: AP | Univision 0 Compartir El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que citó fuentes médicas y activistas, apuntó que algunos de los heridos en el ataque perpetrado por aviones no identificados presentaban síntomas de asfixia, vómitos y dificultades para respirar. El Observatorio no descartó que el número de fallecidos aumente porque hay heridos en estado grave. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De acuerdo a los datos de los también llamados "cascos blancos", la cifra de víctimas son 50 muertos y 250 heridos, la mayoría menores y mujeres. La nota destacó que algunos de los heridos presentaban espasmos y echaban espuma por la boca. Foto: AP | Univision 0 Compartir Una fuente militar siria de alto rango negó en declaraciones a la agencia Efe que las fuerzas gubernamentales o las rusas estén detrás del supuesto ataque químico contra la localidad de Jan Shijún. "Esas alegaciones son nulas y sin efecto. Ni los aviones sirios ni los rusos han empleado nunca armas químicas en su lucha contra el terrorismo", dijo la fuente, que pidió el anonimato. Foto: AP | Univision 0 Compartir Ante estos hechos, Francia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el supuesto ataque químico. "El uso de armas químicas constituye una violación inaceptable de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas y un nuevo reflejo de la barbarie de la que la población siria es víctima desde hace tantos años", declaró el ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, en un comunicado. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un vídeo difundido por activistas mostraba a un pequeño respirando con dificultad, apenas capaz de abrir los ojos y con espuma saliendo por su boca. El balance de muertos fue agravándose durante la mañana, conforme nuevas víctimas, todas civiles, morían "tras ser trasladadas a los hospitales", precisó a la AFP Rami Abdel Rahman, director del OSDH.

Foto: AP | Univision 0 Compartir "Todos los casos tratados presentan desmayos, convulsiones, pupilas dilatadas, espuma en la boca y sofocos", explicó un médico poniendo una máscara de oxígeno a un niño, según un vídeo difundido por la dirección de sanidad general gestionado por los rebeldes. El Observatorio afirmó que los civiles murieron por asfixia, aunque dijo desconocer de qué tipo de gas se trataba.

Foto: AP | Univision 0 Compartir Un rescatista lleva el cuerpo de un niño que murió a consecuencia de la exposición a elementos químicos en Siria Foto: Ammar Abdullah/Reuters | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Expertos turcos trasladan a una víctima del supuesto ataque químico en Idilib. Foto: AP | Univision 0 Compartir Al conocer la noticia, la Comisión de la ONU que investiga los crímenes en el conflicto sirio dijo que es "imperativo" que los autores de ataques con armas químicas sean juzgados. Foto: Reuters | Univision 0 Compartir El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el miércoles para analizar este supuesto ataque químico en Jan Shijún, según lo anunció la presidenta de turno del Consejo, la embajadora estadounidense Nikki Haley, que se mostró muy preocupada por el episodio.

Foto: Reuters | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La reunión se produce en respuesta a una solicitud de Francia y del Reino Unido, que habían pedido abordar la cuestión cuanto antes en el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas. Foto: Reuters | Univision 0 Compartir El supuesto ataque químico se produjo horas después de que al menos 44 personas murieran y 170 resultaron heridas por ataques aéreos y de artillería contra distintas zonas de la región de Guta Oriental, el principal bastión opositor de las afueras de Damasco, según el Observatorio. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Los ataques se produjeron contra las poblaciones de Duma, Saqba, Kafr Batna, Yisrin y Hamuriya. De los 44 fallecidos, al menos cuatro eran menores de edad y siete mujeres, precisó la ONG. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Observatorio indicó que los bombardeos fueron llevados a cabo por aviones de guerra no identificados, mientras que los ataques de artillería fueron efectuados por los efectivos gubernamentales sirios. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Uno de los heridos tras el supuesto ataque con químicos en Siria recibe oxigeno Foto: Ammar Abdullah/Reuters | Univision 0 Compartir



El secretario Tillerson, quien estará en Moscú la próxima semana y cuyas cercanas conexiones con el gobierno ruso cuando era director de Exxon Mobil fueron muy cuestionadas durante el proceso de confirmación en el Senado, ha ido radicalizando su discurso hacia Moscú en los últimos días.

Todo el gobierno estadounidense ha ido cambiando sus posiciones en los últimos días. Apenas el miércoles el portavoz presidencial Sean Spicer aseguraba que EEUU no tenía intenciones de presionar por la caída de al-Asad (cosa de su pueblo, dijo Spicer expresando una injustificada confianza en la capacidad de renovación democrática de Siria)

Ahora Tillerson asegura que el futuro de al-Asad es “incierto” y que “parece que no habrá papel para él gobernando el pueblo sirio”, aunque advirtió a los medios que el bombardeo no implicaba un cambio de la política de Washington hacia Siria y dio a entender que no había más ataques previstos.



Al contrario de Obama

Con la acción en Siria, Trump se desmarca también del presidente Barack Obama, a quien criticó desde la campaña, por no actuar contra al-Asad cuando cruzó la “línea roja” que el entonces presidente estableció (aunque antes de meterse en la política, Trump había pedido a Obama no atacar Siria).

En su primera reacción al ataque químico del martes, la Casa Blanca lanzó una muy inusual crítica a su predecesor al responsabilizarlo de lo ocurrido por haber ejercido una política “débil” ante el gobernante sirio.



El nuevo gobierno republicano está mostrando que está dispuesto a usar el músculo militar cuando lo considere necesario, contrario al uso de la diplomacia que cultivó Obama (quien pese a su renuencia a usar la fuerza militar mantuvo la guerra en Afganistán, además de operaciones en Irak, Pakistán y acciones en Yemen)

Con sesenta misiles lanzados en Siria el presidente Trump quizá no está definiendo la base de su futura política exterior, pero está aprovechando para sacudir la escena internacional, enviar advertencias simultáneas contra varios países y de paso, acallar la discusión sobre el ‘ Rusiagate’ dentro del país.

En Siria, Trump aprovecha para proyectar una imagen de fuerza y decisión que le ha sido difícil lograr en estos primeros cien días de gestión.