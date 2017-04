Por qué EEUU optó por los misiles Tomahawk en su ataque contra una base en Siria

La Marina de Estados Unidos lanzó 59 misiles Tomahawk para ataque en tierra contra una base militar en Siria cuando eran las 4:40 de la madrugada en ese país, en respuesta al ataque químico más mortífero perpetrado allí desde 2013 y en su primera ofensiva directa contra el régimen de Bashar al-Asad.

Los misiles conocidos por su sigla TLAM (Tomahawk Land Attack Missiles) golpearon con sus ojivas de 1,000 libras naves, almacenes de petróleo y logística y búnkers con municiones, sistemas de defensa y radares, precisó el Pentágono en un comunicado. Estados Unidos los había usado por última vez en octubre pasado en una ofensiva en Yemén en represalia a un ataque de rebeldes contra varias de sus embarcaciones.



"El ataque tuvo la intención de disuadir al régimen (de al-Asad) de usar nuevamente armas químicas", precisó el Pentágono, que agregó que las fuerzas rusas apostadas allí fueron notificadas de la operación con anterioridad.



Una de las ventajas de los Tomahawk es que no requieren de un piloto cerca de los potenciales blancos, explica en esta nota The Washington Post. Asimismo, pueden ser lanzados desde destructores, en este caso el USS Porter y el USS Ross, a 1,000 millas de distancia y generan una carga explosiva menos intensa que la de bombas de mayor tamaño que deben ser transportads en aviones pilotados.

Uno de los blancos del ataque estadounidense fueron aviones sirios. El experto en defensa y militar retirado Chris Harmer, del Institute for the Study of War, explicó al periódico que esas naves son "los blancos más suaves de todos" debido a que no requieren de las municiones más grandes para su destrucción.

Los Tomahawk también pueden llevar un tipo de munición que se separa a la hora de impactar en el blanco, por lo que su poder destructor aumenta al incendiar lo que esté cerca, como suministros y vehículos.



Los misiles habrían sido imperceptibles para el sistema de radar añejo que usa Siria. Y, aunque ese país cuenta con el respaldo de las fuerzas rusas que utilizan unos más avanzados, estos podrían haber sido 'bloqueados' por un jet EA-18G Growler de Estados Unidos.

