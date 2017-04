El demócrata Jon Ossoff da un golpe electoral (insuficiente) a Trump en Georgia

Aunque a medianoche del martes no había resultados oficiales finales en la elección especial para escoger el representante al Congreso por el 6to distrito de Georgia, ya se daba por sentado que habría segunda vuelta y que se trataba de un revés para el Partido Republicano y para el presidente Donald Trump.

Los resultados parciales la madrugada del miércoles daban al demócrata John Ossoff un 48% de los votos, frente a un 20% de Karen Handel, quien logró el mejor desempeño entre los 11 republicanos que aspiraban suceder a Tom Price, el actual secretario de Salud del gabinete de Trump.

Independientemente de los números finales, que pueden cambiar con los resultados del condado de Fulton, la segunda vuelta es inevitable, ya que Ossoff no podrá alcanzar el 50% que le habría permitido quedarse con el escaño.

El triunfo parcial del demócrata puede ser visto como un logro para él, ya que se produjo en un distrito tradicionalmente controlado por cómodas mayorías republicanas. Apenas en noviembre Price logró la reelección con el 61% de los votos.

Al aceptar su segundo lugar en la elección, Handel convocó a la unidad republicana, aunque sin mencionar al presidente Trump, quien no ofreció nunca su apoyo a quien lucía como la mejor opción para enfrentar a Ossoff.

"Mañana empezamos la campaña de nuevo. Derrotar Ossoff y retener ese escaño es algo que va más allá de cualquier persona", dijo Handel.



Apenas reconocidos los resultados por parte de ambos candidatos punteros, el presidente Trump envió una mensaje felicitándose por el resultado, y curiosamente no se refirió a Handel, quien debería haber sido el objeto de cualquier felicitación.

"Pese a grandes cantidades de dinero de afuera, FALSO apoyo de los medios y once candidatos republicanos, GRAN triunfo "R" con segunda vuelta in Georgia. Contento de haber sido de ayuda", escribió el presidente, quizá en referencia a los varios mensajes por la red social que dedicó a esta elección especial.



Despite major outside money, FAKE media support and eleven Republican candidates, BIG "R" win with runoff in Georgia. Glad to be of help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2017