¿Puede este joven político de Georgia representar la primera derrota electoral de Trump?

El estado de Georgia tiene 14 representantes en el Congreso, nueve de ellos republicanos. Entonces, ¿por qué el presidente Donald Trump está tan interesado en lo que pase en las elecciones especiales del 6to distrito, que cubre suburbios del norte de Atlanta?

Al fin y al cabo, se trata de un distrito tradicionalmente republicano desde 1979, cuando se lo arrebató a los demócratas Newt Gingrich. Desde 2005 lo ocupaba el actual secretario de Salud Tom Price, quien el año pasado sacó el 61% de los votos en su sexta reelección al puesto.

Pero Price pasó a formar parte del gabinete de Donald Trump y de pronto, los demócratas vieron la posibilidad de hacerse con un puesto en la Cámara de Representantes que nunca habrían soñado que podían alcanzar.

La posibilidad atemoriza tanto a los republicanos que el presidente Trump ha salido a promover el voto por el partido (no especifica cuál de los 11 aspirantes del llamado Gran Viejo Partido) en contra de Jon Ossof, el joven demócrata que luce como favorito según las encuestas.

“Con once candidatos republicanos postulándose en Georgia (este martes) para el Congreso, un balotaje sería una victoria. Vota 'R' para menos impuestos y seguridad”



With eleven Republican candidates running in Georgia (on Tuesday) for Congress, a runoff will be a win. Vote "R" for lower taxes & safety!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2017