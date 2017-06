El 30% de la población mundial tiene sobrepeso: EEUU encabeza los índices de obesidad infantil

Un estudio publicado este lunes en The New England Journal of Medicine analizó las estadísticas de 195 países desde 1980 y determinó que para 2015 había en el planeta un total de 2,200 millones de personas que encajan dentro del rango de sobrepeso u obesidad.