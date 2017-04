Aún sin sobrepeso, puedes tener alto riesgo de sufrir del corazón o de diabetes

Si eres hispano y tu índice de masa corporal está dentro de los límites normales, no te confíes. Igual podrías tener un elevado riesgo de padecer enfermedades del corazón y diabetes.

Este parámetro habitualmente empleado que determina si el peso de una persona es acorde con su estatura, podría no ser tan confiable en grupos raciales distintos a las personas blancas, sugiere un nuevo estudio realizado en la Universidad de Emory (Atlanta).

Mientras 21% de los individuos blancos con un Índice de Masa Corporal normal presenta factores de riesgo de padecer enfermedades coronarias o diabetes (presión arterial alta, elevados niveles de azúcares, grasas o colesterol), el porcentaje asciende a casi el doble (39%) en los hispanos.

Estas cifras son más altas que las de afroamericanos (31%) y chinos (32%), y sólo son superadas por los asiáticos del sur (44%).

Al ampliar el foco a todos los grupos raciales como conjunto, los investigadores hallaron que, independientemente de su raza, una de cada tres personas con un peso acorde con su estatura, igual presenta al menos uno de los factores de riesgo.



Se recomienda una dieta saludable y mucho ejercicio para todas las personas, independientemente de su raza o peso, pero especialmente en caso de las minorías étnicas. Philippe Huguen/AFP/Getty Images

“Estos resultados demuestran que tener un Índice de Masa Corporal normal no necesariamente protege a un individuo de tener riesgo cardiometabólico”, explicó a Reuters Unjali Gujral, quien estuvo a cargo de la investigación.

“ Recomendamos una dieta saludable y mucho ejercicio para todas las personas, independientemente de su raza o peso, pero especialmente en caso de las minorías étnicas. Los hispano-americanos, asiáticos-americanos y afroamericanos deben hablar con sus especialistas sobre el riesgo cardiovascular, aún cuando tengan un peso normal”.

Según el estudio, una persona blanca con un Índice de Masa Corporal de 25,5 (en el rango de sobrepeso), tiene la misma probabilidad de padecer enfermedades del corazón o diabetes que un hispano con un índice de 21,5 y un afroamericano con uno de 22,5.



El Índice de Masa Corporal normal oscila entre 18,5 y 24,9 para la mayoría de los adultos, incluyendo hispanos y afroamericanos. Si la cifra asciende a valores que se ubican entre 25 y 29,9 hablamos de sobrepeso, y, en casos superiores a 30, de obesidad, establece la Organización Mundial de la Salud.



Para los asiáticos se usa otra escala (18,5 a 22,9 como parámetros normales), pues se sabe que presentan un mayor riesgo cardiovascular con índices de masa corporal más bajos que los de otras poblaciones.

Bajo la lupa

La investigación analizó la data de peso y estatura de adultos de edades comprendidas entre 44 y 84 años en siete ciudades de Estados Unidos. 2.622 eran blancos, 1.893 afroamericanos, 1.496 hispanos, 803 chinos y 803 de ascendencia del Sur de Asia.

Después, los estudiosos calcularon el Índice de Masa Corporal de cada sujeto y vieron cuán a menudo había factores de riesgo presentes, aún cuando no existiera sobrepeso u obesidad.

Incluso siendo delgadas, las personas deben prestar atención al diámetro de su cintura y cambiar sus hábitos si esta área comienza a engrosarse, explicó Jean-Pierre Despres, del Quebec Heart and Lung Institute Research Center and the Laval University (Canadá), quien no estuvo involucrado en la investigación.