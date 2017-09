Senadores demócratas peden que se extienda el plazo del 5 de octubre para que los dreamers renueven DACA

Un grupo de senadores demócratas redactó carta en la que pedieron al gobierno del presidente Donald Trump que extienda el plazo del 5 de octubre otorgado a los dreamers para la renovación de DACA.

El documento, redactado por los senadores Bill Nelson (Florida), Richard Blumenthal (Nueva York) y Bob Menéndez (Nueva Jersey), reunió 38 de los 46 demócratas de la Cámara Alta.

Los legisladores argumentan que el paso de los huracanes Harvey por Texas, en agosto, e Irma por Florida y María por Puerto Rico, en septiembre, afectó a millones de personas, entre ellos muchos indocumentados protegidos por DACA y que califican para la renovación de sus amparos de deportación.

"Sería apropiado que el gobierno extendiera el plazo del 5 de octubre 2017 a nivel nacional para permitir a las personas el tiempo adecuado para cumplir la reciente solicitud del gobierno", precisaron.



El plazo del 5 de octubre fue fijada por Sessions cuando anunció la cancelación progresiva de la Acción Diferida del 2012 (DACA). El fiscal general informó que los dreamers amparados por DACA cuyos permisos de trabajo vencen entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018 deben renovarlos antes de esa fecha.

“Los huracanes tomaron vidas, inundaron comunidades, arruinaron hogares y negocios”, dice la misiva, dirigida a la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke. “Según los últimos datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), decenas de miles de receptores de la DACA viven en las áreas afectadas por las tormentas”, agrega.

Los promotores de la iniciativa consideran que los estados de Texas, Florida y Puerto Rico tomarán largo tiempo en recuperarse de los efectos del paso de estos huracanes, y que "una extensión de la fecha límite proporcionaría a los receptores de DACA más tiempo para recoger la cuota de solicitud de $ 495 y reunir los documentos necesarios para completar con precisión la solicitud de renovación".





La semana pasada varias organizaciones de dreamers, entre ellos United We Dream (UWD), ya sugirieron que el gobierno debería sopesar un cambio e fecha a consecuencia del paso de los huracanes Harvey, Irma y María.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió a Univision que no había ninguna decisión sobre una extensión del plazo, y que “estaba evaluando” la situación tras el paso de los huracanes Harvey e Irma”.

United We Dream estima que unos 154,000 dreamers califican para la renovación de sus permisos de trabajo por otros dos años (los que vencen entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018).

Además de Menéndez, Nelson y Blumenthal, la carta fue firmada por los senadores Tammy Baldwin (WI), Michael Bennet (CO), Cory Booker (NJ), Sherrod Brown (DE), Tom Carper (DE), Bob Casey (PA), Chris Coons (DE), Catherine Cortez Masto (NV), Tammy Duckworth (IL), Dianne Feinstein (CA), Al Franken (MN), Kirsten Gillibrand (NY), Kamala Harris (CA), Maggie Hassan (NM), Mazie Hirono (HI), Tim Kaine (VA), Amy Klobuchar (MN), Patrick Leahy (VT), Edward Markey , Chris Murphy (CT), Patty Murray (WA), Jack Reed (RI), Bernie Sanders (VT), Brian Schatz , Jeanne Shaheen (NH), Tom Udall (NM), Chris Van Hollen (MD), Elizabeth Warren (MA), Sheldon Whitehouse (RI) y Ron Wyden (OR).