Al menos 154,000 dreamers deben solicitar la renovación de DACA antes del 5 de octubre

Se acaba el tiempo para la renovación de DACA. “Hay 154,000 jóvenes cuyos permisos de trabajo vencen entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo del 2018 y deben renovar el amparo de sus deportaciones antes del 5 de octubre”, dice Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers de Estados Unidos.

La fecha fue establecida por el fiscal general, Jeff Session, el pasado 5 de septiembre, cuando anunció que el gobierno cancelaba la Acción Diferida del 2012 (DACA) de forma progresiva.

“Se trató de una fecha arbitraria”, comentó la directora.

El presidente Donald Trump había advertido, durante su campaña, que dejaría sin efecto todas las órdenes ejecutivas migratorias firmadas por su antecesor, Barack Obama, entre ellas DACA. Pero que iba a tomar una decisión “con el corazón”.

“Para nada, no tuvo corazón y tampoco dio la cara para dar la noticia a los soñadores”, dice Alejandra Saucedo, de la organización Dreamer’s Mom, en Miami (Florida). “Nos puso en un juego político, como siempre”.



No esperes, hazlo ahora

Organizaciones y activistas advierten que si bien la Oficina de Inmigración y Aduanas (USCIS) ha dicho que procesará las solicitudes de DACA que reciba hasta el 5 de octubre, “no existe ninguna garantía de que procesará los sobres que reciba después de esa fecha, aunque hayan sido enviados a tiempo”.

“Le estamos pidiendo a los dreamers que califican que hagan ahora el trámite, que no esperen”, dice Giarcarla Rojas, de la organización FWD.us. “Hay que asegurar la protección de DACA por otros dos años”.

La USCIS advierte en su página de internet que sólo procesará “aquellas solicitudes que hayan sido aceptadas al 5 de octubre de 2017”, y no hace mención alguna al postmark, sello que incluye la hora y fecha en que el Servicio Postal estadounidense (US Postal Service) recibe y despacha una correspondencia.



Fondos de ayuda

Varias organizaciones, entre ellas UWD, han creado fondos de ayuda para que dreamers de escasos recursos puedan pagar el costo del trámite de renovación de DACA, que asciende a $495.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) lanzó una campaña de información y ayuda para que los dreamers elegibles renueven la protección.

Mi Familia Vota también activó una aplicación móvil con el mismo objetivo. “Lo que tratamos de hacer ayudar, y que los jóvenes desde su teléfono tengan la herramienta para llenar la solicitud y enviarla”, dice Ben Monterroso, director ejecutivo de la organización.

“También activamos un pequeño fondo en Arizona para pagarle a algunos dreamers los $495 de la renovación. No les damos el efectivo, sino un cheque a nombre de la USCIS para que lo adjunten en el sobre con los formularios”, agregó. “Estamos viendo si lo activamos en otros estados. Depende de que consigamos el dinero”.



publicidad

La renovación de DACA se hace por medio del formulario I-821D (DACA) y el formulario I-765 (autorización de empleo). El pago de los $495 incluye la toma de huellas digitales biométricas.

Los consulados de México anunciaron fondos para apoyar a los dreamers. Los interesados deben contactarse con ellos.

La otra batalla

Pero la lucha por conseguir un estatus legal de permanencia no termina con la reinscripción de los 154,000 dreamers que califican para otros dos años de amparo de deportación.

“Es importante que la comunidad se prepare y se una a nuestra lucha, para que el Congreso tome acción y apruebe un proyecto de ley que nos de estatus permanente de residencia”, dice Jiménez. “Pensamos que una opción bipartidista es posible”.

Tras el anuncio de Sessions de cancelar DACA, el presidente Donald Trump dijo que estaría dispuesto a firmar una ley del Congreso que legalice a los dreamers, pero ha advertido que debe incluir una enmienda de seguridad nacional.

Los demócratas han dicho que existe un acuerdo con Trump de que el proyecto de ley en disputa, el Dream Act 2017, no incluya fondos para construir el muro fronterizo. El mandatario, en cambio, primero dijo que no había tal acuerdo, y luego reiteró que los dreamers deberían ser legalizados, pero no ha dejado en claro si el muro formará parte o no de las discusiones.

“Nuestro mensaje es bien claro”, advierte Jiménez. “El Dream Act 2017 debe ser libre de cualquier enmienda o plan para tener más agentes de detención y más agresión por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con nuestras comunidades”.



publicidad

“Necesitamos que la comunidad llame a sus representantes y senadores, e inundemos con nuestros mensajes al Congreso”, dijo la activista.