Cuenta regresiva para los dreamers: quienes no renueven su permiso de trabajo antes del 5 de octubre perderán el amparo de la deportación

“Si no renueva la protección de DACA en las fechas determinadas por el gobierno, perderá la protección de DACA el mismo día que vence su permiso de trabajo”, advierte Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona) y colabora frecuentemente con el Noticiero Univision.

La Acción Diferida del 2012 (DACA), que protege de la deportación a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers, fue cancelada el pasado 5 de septiembre.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explica que el programa fue eliminado de forma progresiva. Ya no se aceptan nuevas solicitudes, pero se mantienen los permisos de trabajo en vigor hasta su expiración. Y aquellos beneficiarios a los que les venza en los próximos 6 meses pueden renovar por dos años más el amparo de sus deportaciones y el permiso de trabajo. Ahora bien, los plazos son muy importantes.

Quiénes pueden renovar el DACA





Aquellos dreamers cuyos permisos de trabajo vencen entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018.

Las solicitudes de revocación de DACA deben enviarse a más tardar el 5 de octubre de 2017.

Cómo se renueva la protección de DACA





Llena el formulario I-821D (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y fírmalo.

Lee aquí las instrucciones para llenar el formulario I-821D.

Formulario G-1145-E (notificación electrónica de aceptación de petición de DACA).

Formulario I-765 (solicitud de Autorización de Empleo, debe ser presentada junto con el formulario I-821D).

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) especifica que la tarifa para solicitar la renovación de DACA ( formulario I.821D), incluyendo la solicitud de permiso de trabajo ( formulario I-765) y la toma de huellas digitales (servicios biométricos), es de $495. Como recalca, “no puede solicitar una excepción de la fecha para enviar los documentos".



Cuáles son los errores más frecuentes

El principal error que cometen algunos dreamers es enviar el formulario I-821D sin la firma. Si no lo hace, la USCIS advierte que “rechazará” la renovación de DACA, que también incluye el permiso de trabajo.

La agencia también reitera que todas las secciones del formulario DACA deben ser llenadas, o de lo contrario cancelará el trámite. Los campos obligatorios a llenar son:





Petición inicial o petición de renovación (debes marcar renocación y recuerda que ya no se aceptan solicitudes nuevas).

Fecha de caducidad de la protección de tu DACA (que es la misma del permiso de trabajo).

Apellido.

Dirección postal en Estados Unidos (lugar donde vives y/o recibes correspondencia. Recuerda que si cambiaste de domicilio, debes haber registrado la nueva dirección con el USCIS).

Número de registro de extranjero (Alien number).

Fecha de nacimiento.

En el área de información sobre delitos, seguridad nacional y seguridad pública es obligatorio marcar 'sí' o 'no' en las preguntas del 1 al 7, dice la agencia.

Qué pasa si no lo haces

“Si no renueva su DACA y el permiso de trabajo, por ejemplo, vence dentro de dos o tres meses, de inmediato no tendrá problemas”, dice Hernández. "Los problemas vendrán cuando expire la autorización de empleo". Y agrega: "No olvide que después de la fecha límite señalada por el gobierno, ya nadie podrá renovar DACA, y quienes no lo hicieron perderán los beneficios del programa (amparo de la deportación y una autorizacion de empleo, que además sirve para gestionar una licencia de conducir)). Recuerde que el amparo de su deportación vence el mismo día del permiso de trabajo".



¿Quiénes son los dreamers que más riesgo corren?

Hernández identifica cinco grupos:





Los dreamers que tienen miedo de renovar el amparo de sus deportaciones y el permiso de trabajo. Temen que el gobierno use sus datos de identificación personal para deportarlos. Quienes sencillamente no quisieron hacerlo. Los que tienen antecedentes criminales o están en la lista de prioridades de deportación del gobierno anunciada el 25 de enero. Quienes dejan las cosas para última hora y, al final, se les olvidó que tenían que renovar su DACA. Quienes no tienen $495 para enviar junto con la solicitud de renovación de DACA y el permiso de trabajo.

¿Extenderá el gobierno la fecha tope?

A no ser que haya una decisión de última hora en aquellas zonas impactadas por los huracanes, la fecha tope no se podrá ampliar. Como advierte Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California), “es sumamente importante que soliciten la renovación a más tardar el 5 de octubre de 2017. Es la última oportunidad para quienes son elegibles y se les extiendan los beneficios por otros dos años”.



Gálvez agrega que “no los perdonarán si se equivocan y no envían las solicitudes (formulario I-821D y formulario I-765). Deben enviarlas a más tardar el 5 de octubre por medio de un correo certificado, incluso ese mismo día. La USCIS aceptará ' postmark', es decir, sobres que lleven impreso la fecha del envío por correo certificado”. (Verifica que en la oficina de correos te ponen el sello con la fecha y hora de envío).

¿Qué pasa si no tienes dinero?

“Hay muchas organizaciones que están ofreciendo créditos”, dice Hernández. Y recomienda que los dreamers que tengan dificultades para reunir el monto de la tarifa, visiten organizaciones de ayuda a la comunidad o grupos de asistencia a inmigrantes reconocidos que se ubiquen cerca del lugar donde vive.

“Pero si no tienes plata, vende algo”, agrega. “Haz todo lo posible por conseguir el dinero para comprar dos años de permiso de trabajo y de protección de la deportación en Estados Unidos”.

Para los drermers de origen mexicano (la mayoría de los beneficiarios de DACA), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aconseja a sus connacionales protegidos con DACA que visiten sus consulados en EEUU y pidan información sobre los programas de crédito para pagar el trámite. ( Lee aquí el comunicado de la SRE).



¿Se aceptan nuevas solicitudes de DACA?

No. La USCIS advierte que “las personas que al 5 de septiembre no han enviado una solicitud inicial de DACA, ya no pueden presentarla”. Y subraya que “rechazará todas las solicitudes iniciales después del 5 de septiembre de 2017”.

¿Qué pasa con las solicitudes pendientes presentadas antes del 5 de septiembre?

La USCIS explica que adjudicará cada caso de manera individual:





Peticiones iniciales de DACA presentadas apropiadamente y que estén en trámite, así como las solicitudes de documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) relacionadas a dichas peticiones, que hayan sido aceptadas al 5 de septiembre de 2017.

de DACA presentadas apropiadamente y que estén en trámite, así como las solicitudes de documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) relacionadas a dichas peticiones, que hayan sido aceptadas al 5 de septiembre de 2017. Peticiones de renovaciones de DACA presentadas apropiadamente y que están en trámite, y las solicitudes de permisos de trabajo a dichas peticiones a nombre de actuales beneficiarios, que hayan sido aceptadas hasta la fecha de este memorándum, y aquellas de parte de actuales beneficiarios cuyos beneficios expirarán entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, que hayan sido aceptadas al 5 de octubre de 2017.

Historia de DACA

La Acción Diferida (DACA) entró en vigor el 15 de agosto de 2012. El programa ampara de la deportación y otorga un permiso de trabajo renovable cada dos años.



Calificaban para el programa los jóvenes indocumentados que entraron a EEUU antes de cumplir los 16 años, y viven en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y no tienen antecedentes criminales.

La mayoría de los casi 800,000 jóvenes indocumentados protegidos por DACA viven en Los Angeles (California), seguido de Houston (Texas). Y la mayoría de los beneficiarios son originarios de México.

El pasado 5 de septiembre el gobierno del presidente Donald Trump canceló el programa, y solo permitirá renovar el beneficio a aquellos dreamers cuyos permisos de trabajo vencen entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo del 2018.

El DHS ha asegurado que no utilizará la información de los dreamers recolectada por el USCIS con fines de deportación.

El Centro para el Cambio Americano (CAP), estima que la cancelación de DACA retirará de la economía unos $460,000,000 en los próximos 10 años.