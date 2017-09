Quebradillas (Puerto Rico) después del paso del Huracán María: últimas noticias

Pese a que un mensaje en redes habló primero de que todos los vecinos "están a salvo" y que "no hay daños mayores", este viernes se complicó la situación en la zona y se evacuaron a vecinos por los problemas en la represa.

Actualización a las 3:00 PM del 22 de septiembre

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una alerta de inundaciones en la tarde del viernes para los residentes de Isabela y Quebradillas debido a una falla en la presa de Guajataca.

A las 2.10 p.m. hora local, los operadores reportaron el fallo. El SNM pidió a los residentes que se refugien en zonas de altura. "Esto es una situación extremadamente peligrosa que puede causar muertes. No intenten viajar a menos que estén huyendo de un área en peligro de inundaciones o sujeta a una orden de evacuación. Muévanse a zonas de altura. Reaccionen rápido para proteger sus vidas. Las autoridades han ordenado la evacuación de Isabela y Quebradillas. Autobuses evacuarán a las personas de esas áreas".



Actualización a las 1:00 PM del 22 de septiembre:

Parece que Quebradillas está en mejores condiciones que los municipios más occidentales de la isla y que el paso desde allí hacia más al oeste se hace complicado.

En la noche del jueves al viernes, un usuario de la red Zello mandó un mensaje de voz. Asegura que su padre es un sargento de la policía de Quebradillas y que le llamó por teléfono satelital. "A pesar de que las consecuencias son nefastas en Quebradillas, no hay casos graves. Todo está bajo control, todo tranquilo. Los que no se han podido comunicar con sus familiares que sepan que están a salvo, que no hay daños mayores". Univision Noticias está intentando contactar a este puertorriqueño, que vive en Orlando, para verificar la información y lograr más detalles.

Una usuaria de Facebook compartió también información de un amigo desde Quebradillas: habla de sistemas de comunicación limitados, fallta de energía y escasez de agua potable. También le manda unas imágenes del municipio de casi 25,000 habitantes donde se ven postes de luz caídos y calles con partes inundadas, pero que no muestran el dramatismo de fotografías de otras zonas de la isla.







El miércoles 20 se difundió en Youtube un video que supuestamente muestra el paso del huracán María por este municipio, pero Univision Noticias no ha verificado de forma independiente de que se trate realmente de Quebradillas.



El jueves, desde Nueva York, el usuario Jamaal Domenech aseguró que había un grupo de rescatistas rumbo al oeste varados en Quebradillas por las malas condiciones de las carreteras. Jester de Jesús López también comentó que la carretera entre Quebradillas e Isabela, al noroeste de la isla, "está bloqueada por árboles a la altura de la Cara del Indio".

Existe un grupo en Facebook para los municipios del oeste del país. También existe un canal en la aplicación de mensajería de audio Zello: Huracan maria .

El número de centro de manejo de asistencia es: 787-877-5540.

Información en desarrollo.