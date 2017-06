A esta niña no le permitieron jugar en una competencia de fútbol femenino porque luce como un niño

Mili Hernández tiene 8 años y es jugadora de Azzurri Cachorros, un equipo de fútbol femenino de la ciudad de Omaha, capital de Nebraska, uno de los estados con menos población de EEUU. La niña se ha vuelto la protagonista de una polémica porque los organizadores del torneo en el que participa descalificaron a su equipo porque Mili luce como un niño.

Además de su gusto por este deporte, Hernández es muy talentosa, a tal punto que fue ascendida por su entrenador para que juegue en el equipo de niñas de 11 años, en donde se sigue destacando.

Su equipo se había clasificado para la final del torneo del club Springfield tras jugar tres encuentros. En este punto, el director del campeonato descalificó al equipo de Hernández con el argumento de que la niña 'parece un varón'.

Su padre, Gerardo Hernández, dijo que estaba 'en shock', triste y enojada.

Los oficiales del torneo, según reportes, citan un error en los formularios del equipo para la descalificación

La familia de la pequeña junto con autoridades del club en el que juega llevaron la documentación de Hernández que certifica su género, pero nada de esto convenció a los organizadores y el equipo se quedó sin poder jugar el partido final.

"Solo porque tenga aspecto de niño no significa que lo sea. No tenían razones para descalificar a todo nuestro equipo", dijo a los medios Mili Hernández.



"Simplemente no me gusta el cabello largo. Cuando mi cabello comienza a crecer, lo corto porque siempre lo llevé corto", explicó la niña.

El caso de Mili Hernández saltó a medios locales, nacionales y luego internacionales, hasta que llegó a los oídos de dos estrellas del fútbol estadounidense y ambas campeonas del mundo: Abby Wambach y Mia Hamm.

Wambach le grabó un mensaje en video que publicó en su cuenta de Instagram.

"Hey Mili Hernández... oye, escuché las noticias y todo lo que te puedo decir es que tu coraje para hablar de esto y mantenerte en pie y tu valentía ayudarán a la próxima niña que enfrente una situación similar a la tuya", dijo la jugadora.



"Tu eres inspiradora. Eres una líder natural. Estoy tan orgullosa de ti. Quiero decirte que no te ves como un niño, te ves como una niña, con tu cabello corto, y eso está muy bien... Tu puedes hacer lo que quieras hacer. Y puedes ser quien quieras ser. ¿Y sabes qué? Puedes lucir del modo en que tu quieras lucir", agregó.

Por otro lado, Hamm, quien fue dos veces medallista de oro y ganadora de la Copa Mundial, desde su cuenta de Twitter hizo una oferta a Mili para jugar en el campamento de la Academia de Fútbol Team First, que ella conduce.



Hey Mili, we would love to host you at one of our camps @TeamFirstSA . Be you!

— Mia Hamm (@MiaHamm) June 5, 2017