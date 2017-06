Se cortaron el cabello en solidaridad con su compañera de equipo luego de que la discriminaran por lucir como un 'niño'

Días después de que Mili Hernández, de 8 años, fuera descalificada por los organizadores de un torneo porque lucía como un niño, sus compañeras realizaron en equipo una acción solidaria: todas de cortaron el cabello para darle apoyo.

Las integrantes del equipo del club Azzurri Cachorros, de Omaha, Nebraska, tomaron las tijeras tras su práctica del jueves y se cortaron el pelo "en honor de Mili".

Mario Torres, entrenador de las niñas, fue quien difundió las fotos de las chicas con el corte de cabello grupal y las envió a la cadena ESPN.

Esta acción llega luego de que la historia de Mili se hiciera viral. El pasado 6 de junio se conoció la noticia de que el equipo de fútbol de niñas al que pertenece fue expulsado de un torneo en Springfield, Nebraska, porque Mili parecía un niño.



Nebraska girl DQ'd from soccer game because she was listed as a boy.

So her teammates cut their hair in solidarity. https://t.co/hZ8Nm89vD9 pic.twitter.com/Rd0mPm7zKZ

— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) June 9, 2017