Demandan a una cadena de comida en Georgia que prohibió usar falda a una camarera

La mujer alegó motivos religiosos para no vestir pantalón, la respuesta del restaurante fue despedirla. Ahora el establecimiento se enfrenta a una demanda de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

La cadena de restaurantes Georgia Blue LLC se enfrenta a una demana al no permitir a una de sus empleadas de religión pentecostal que usara una falda, en vez de los pantalones del uniforme, que por sus creencias no lleva esta prenda.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) anunció que demandó a la cadena Georgia Blue LLC, la cual tiene restaurantes que venden comida sureña y estilo creole en cuatro ciudades de Mississippi.



La demanda de la agencia federal, interpuesta el pasado lunes, indica que la compañía con sede en Mississippi falló en “adaptarse razonablemente” a las creencias religiosas de Kaetoya Watkins, quien le dijo a un gerente que su religión le prohíbe usar pantalones.

Watkins no recibió ninguna respuesta del gerente, pero fue despedida cuando se presentó a trabajar en su primer día en noviembre de 2015 con una falda de mezclilla, de acuerdo con la querella. Poco tiempo después, el gerente le dejó un mensaje de voz diciéndole que había hablado con el dueño y que el restaurante “’no se apartaría’ de su política de código de vestimenta”.

“La mayoría de los arreglos por motivos religiosos no son algo difícil de cumplir, como lo puede ser permitirle a una empleada usar falda en lugar de pantalones”, dijo Marsha L. Rucker, una abogada de EEOC, en un comunicado citado por The Associated Press.



“Hubiera sido sencillo dejar que la señorita Watkins portara una falda larga en el trabajo. Ningún empleado debería verse obligado a elegir entre ganarse la vida o seguir sus convicciones religiosas”.

La agencia federal ha solicitado un juicio ante jurado, busca “un pago retroactivo apropiado” y daños punitivos. También pide al tribunal que prohíba a la cadena de restaurantes “aplicar su política de código de vestimenta si no toma en cuenta las creencias religiosas sinceras de sus empleados y candidatos”.