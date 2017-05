Trump miente al culpar a Obama por el origen y expansión de la pandilla MS-13 en EEUU

Según Donald Trump, la violenta pandilla MS-13 se formó y expandió en Estados Unidos por culpa del expresidente Barack Obama.

"Las débiles políticas de inmigración ilegal de Obama permitieron la formación de malas pandillas de MS 13 en ciudades de todo Estados Unidos. ¡Nosotros las estamos sacando rápido!”, escribió Trump el 18 de abril, poco después del asesinato de cuatro jóvenes en Long Island, cuyo crimen las autoridades atribuyen a los pandilleros del MS-13.



