Trump mintió al decir que Obama y otros expresidentes no llamaban a familiares de soldados caídos

El presidente Donald Trump afirmó el lunes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, que Barack Obama y sus predecesores no llamaban a los familiares de los soldados caídos.

Cuando un periodista le consultó por qué no se había pronunciado sobre los cuatro soldados que murieron en Níger el 4 de octubre, el presidente –que estaba junto al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell– dijo haber escrito cartas personales que fueron enviadas o que "serían mandadas en la noche del lunes". También dijo que llamaría por teléfono a las familias, y criticó sus predecesores por no hacer esto.



"Si mira al presidente Obama y a otros presidentes, la mayoría no hacía llamadas, muchos de ellos, no hacían llamadas. A mí me gusta llamar cuando es apropiado, cuando creo que puedo hacerlo. Ellos hicieron el máximo sacrificio", dijo Trump.

Cuando le preguntaron dónde obtuvo la información de que Barack Obama no llamaba a las familias de los soldados caídos, Trump admitió desconocerlo. "Me dijeron que no lo hacía a menudo. Y muchos presidentes no lo hacían". Luego se contradijo, diciendo que su predecesor "probablemente llamaba a veces". Pero agregó que "algunos presidentes no hacían nada".

La refutación inmediata

Lo dicho pore Trump generó una refutación inmediata y enojo tanto de exmiembros y funcionarios de los gobiernos de Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, así como de políticos y estrategas –demócratas y republicanos– y hasta de familiares de soldados caídos.



El exasesor de política exterior de Obama, Ben Rodhes, calificó de falsas las palabras de Trump, una afirmación que también hizo el exfiscal general de Estados Unidos Eric Holder quien le pidió a Trump que dejara de mentir.

"Esta es una mentira escandalosa e irrespetuosa, incluso para los estándares de Trump", escribió Rodhes.



Otro exfuncionario de la administración Obama dijo a ABC News que la afirmación de Trump es equivocada y explicó que Obama "se comunicaba con las familias de los caídos y heridos durante su Presidencia a través de llamadas, cartas, visitas a (al cementerio de) Arlington, visitas a Walter Reed, visitas a Dover, y encuentros regulares" con familiares de los caídos en todo el país.



ABC también obtuvo la refutación del comentario de Trump por parte de un portavoz del expresidente George W. Bush y de un funcionario de Bill Clinton. El primero dijo que "el presidente Bush le escribía a las familias de los caídos y los llamaba y/o se reunía en privado con cientos sino miles" de ellos, al tiempo que el segundo afirmó que Clinton "llamaba a las familias de los soldados caídos mientras estaba en el gobierno".

Si bien no se estila publicitar las llamadas y contactos que los presidentes establecen con los familiares de los soldados caídos, hay vasta evidencia de que los predecesores de Trump actuaron por consolar a dichas familias. Diversos artículos, fotos y testigos revelan los contactos que Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton tuvieron con los parientes de los caídos.

En este sentido, el redactor de discursos de Bush, David Frum, tuiteó un extracto de la memoria de Dana Perino, la exsecretaria de prensa de ese mandatario contando el encuentro de dicho jerarca con militares heridos en la batalla.



Pero nada de esto hizo que Trump retrocediera. En la mañana del martes, el presidente sugirió en una entrevista en Fox News Radio que Obama no había llamado a su jefe de Gabinete, general John Kelly, cuando su hijo murió en 2010, una afirmación que también fue hecha por un miembro de la Casa Blanca, según informó Politico. Sin embargo, tanto ese medio como The Washington Post reportaron que el exmandatario Obama recibió a Kelly y a su esposa en un desayuno dedicado a los familiares de soldados caídos condecorados con la estrella dorada.



Esta situación hizo que Ned Price, un exasistente de Obama le pidiera a Kelly aclarar el asunto: "Kelly, un hombre de honor y decencia, debería frenar esta crueldad necia. Él vio de cerca cómo y cuánto a Obama le importan las familias de los caídos", escribió.