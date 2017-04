El barrio angelino donde nació la Mara Salvatrucha teme ‘daños colaterales’ por redadas de Trump

LOS ÁNGELES, California.- Desde que el presidente Donald Trump prometió a través de un tuit acabar con la violenta Mara Salvatrucha (MS-13) el 18 de abril, Manuel perdió el sueño. Este salvadoreño teme ser afectado por los “daños colaterales” si se realizan redadas migratorias en su vecindario, Rampart, donde se fundó la pandilla en la década de 1980. El barrio sigue bajo el control de los “mareros”.

“Nos preocupa que paguemos justos por pecadores, por una pandilla de la que somos víctimas, porque sufrimos por sus robos, reclutan a los niños y han hecho todo lo peor en nuestro país”, dice Manuel, quien acepta hablar con Univision Noticias con la condición de no publicar su apellido.



Manuel, quien trabaja en un taller de costura, asegura que jamás ha cometido una falta en este país, al cual llegó en 1998, pero sabe que cualquier indocumentado, sin importar sus antecedentes penales, puede ser arrestado en los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Cuando vengan con sus rifles buscando a los ‘mareros’ muchas familias inocentes van a ser deportadas”, comentó.

Para la Mara Salvatrucha todo inició en las calles de Rampart, un vecindario en el oeste de Los Ángeles donde abundan viejos edificios de apartamentos y que hace tres décadas recibió a los salvadoreños que huyeron de la guerra civil en su país. Los expertos afirman que surgió ahí como un método de protección de los recién llegados y que se fue expandiendo cuadra por cuadra, escuela por escuela, con un lema perturbador: “Matar, violar, controlar”.



Actualmente, es uno de los grupos delictivos más grandes de Estados Unidos, con más de 10,000 miembros en más de 40 estados de EEUU, una cifra que se triplica sumando los “mareros” en distintos países, según el Departamento de Justicia. Las iniciales de la pandilla llevan el número 13, como símbolo de su alianza con la banda carcelaria Mafia Mexicana y, a su vez, con los cárteles de la droga del vecino país.

Las autoridades federales señalan que la MS-13 ha hecho trato directo en el negocio de la distribución de drogas en EEUU con el cartel de Sinaloa, que lidera Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y Los Zetas.

La infame pandilla volvió a acaparar los reflectores a principios de marzo, cuando se informó sobre el arresto de 13 presuntos miembros de la banda por cargos federales entre los que se encuentran siete asesinatos, entre estos los de tres adolescentes en Brentwood, Nueva York, el año pasado.



Posteriormente, el presidente Trump anticipó una campaña en contra de la MS-13, tras asegurar que la pandilla consiguió formar grupos en las ciudades por el país debido a las "políticas migratorias débiles" de la anterior administración. “Los vamos a deportar rápido”, escribió el mandatario en Twitter.



The weak illegal immigration policies of the Obama Admin. allowed bad MS 13 gangs to form in cities across U.S. We are removing them fast!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2017