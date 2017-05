Matan a un militar retirado en Venezuela tras acusarlo de "infiltrado" en un acto de la oposición

“Tengo cáncer de mama. Fui diagnosticada en octubre de 2014 y todavía estoy en tratamiento. Ya tener la enfermedad es difícil, pero. Dios es el que me ha dado la fortaleza para seguir. Uno intenta soportar la parte emocional y te dices a ti mismo: 'todo va a pasar, voy a estar bien'. En las noches me dan ataques de pánico y se me quitan orando, porque ni siquiera puedo tomar un Rivotril para calmarme. ¡No lo consigues en ninguna parte! Me hago el tratamiento porque me han donado los bloqueadores hormonales, que necesito tomarlos por cinco años y debería conseguirlos en el Seguro Social. Uno va una y otra vez y te dicen que no hay. En lo que va de año sólo he podido retirar mis medicamentos en el Seguro Social una vez, a principios de abril, y eso fue porque los pacientes protestamos en la farmacia de alto costo. Ese día no me querían dejar pasar porque llevaba una camiseta descubierta. Un mototaxista que estaba allí me prestó su chaqueta. Entré a la farmacia oliendo a sol, ¡pero no me importó! Luego me dijeron que como mi récipe estaba un poco roto no me darían mi medicina y les respondí que si no lo hacían me iba a poner a gritar. Y así fue que me la dieron., tienes dolores de cabeza constantes y mucho reflujo”. Testimonio y foto: Indira Rojas