La crisis de Venezuela dispara la cifra de hambrientos de Suramérica, según organismos internacionales

Carlos Arévalo duerme desde hace tres años en la calle y cuando tiene dinero paga "una pensión de mala muerte" en el centro de Caracas. "Y mira lo que se me pegó a mí por estar durmiendo en pensiones. Esto es escabiosis, sarna, y no hay medicinas", dice Arévalo, levantándose la camisa. Vivía con su madre en el barrio caraqueño de Pinto Salinas. Ella murió de cáncer. Él cayó en las drogas y acabó en la calle. Su único hermano se fue del país hace dos años y vive en Estados Unidos. "No tuvo mucho problema para irse porque tiene la nacionalidad española. Yo también la tengo, pero también tengo la mala vida. Por situaciones, por problemas personales". Foto: Christian Hernández | Univision

0 Compartir