Cardenal mexicano es demandado por supuestamente encubrir a 15 curas pederastas

Los denunciantes sostienen que Norberto Rivera, máximo jerarca católico en México, investigó pero no denunció ante las autoridades mexicanas a sacerdotes que abusaron sexualmente de menores.

Ciudad de México.- El exsacerdote y ahora activista Alberto Athié, junto a tres víctimas de pederastia y un diputado federal, denunciaron penalmente este viernes al cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera por ser presunto responsable de encubir a 15 curas pedastas.

La denuncia penal argumenta que Norberto Rivera, máximo jerarca católico en México, abrió expedientes de investigación contra 15 curas católicos que presuntamente abusaron sexualmente de menores de edad.

Estos casos fueron conocidos por el Vaticano, dijo Athié, pero el cardenal mexicano no informó a las autoridades mexicanas y, a los acusados solo les dio un castigo eclesiástico interno.

En entrevista con Univision Noticias, Alberto Athié explicó que el gobierno mexicano nunca estuvo enterado de los 15 curas pederastas, por tanto no fueron perseguidos ni sentenciados penalmente.

“A la denuncia que presentamos hoy ante la PGR (Procuraduría General de la República) integramos un informe de la Secretaría de Gobernación, donde nos están reportando con base en nuestra solicitud que hicimos, que el cardenal Rivera nunca informó a la Secretaría de estos casos (de pederastia)”, dijo Athié.

Athié dedicó décadas de su vida a la iglesia católica, pero en 2005 se separó del sacerdocio al conocer casos de pederastia dentro de la Iglesia católica mexicana. Desde aquel entonces comenzó a denunciar públicamente que el cardenal Norberto Rivera estaba encubriendo estos abusos.



La demanda tiene como evidencia principal las propias declaraciones que hizo el cardenal católico en una entrevista un medio de comunicación.

Alberto Athié indicó que hasta el momento no se sabe quiénes son las víctimas. También declaró que no conoce el paradero de los curas acusados de pederastia, pero no duda que sigan dentro de la Iglesia.

El próximo 6 de junio Norberto Rivera Carrera cumplirá 75 años y deberá presentar su renuncia como cardenal al Papa Francisco I, según lo establecido en el Código de Derecho Canónico.



Desde 1985 está al frente de la Arquidiócesis Primada de México, lapso que ha sido acusado en varias ocasiones de encubrir a pederastas.

En 2013 el diario El País desveló que Rivera protegió al cura Nicolás Aguilar, quien huyó a Los Ángeles, California, donde de nuevo abusaría de inocentes.

"Documentos legales describen lo que los feligreses hablaban en los años ochenta, cuando contaban de las sospechosas estancias de algunos jóvenes en la residencia del sacerdote en su parroquia de Tehuacán, y por las que Rivera ordenó su traslado a la arquidiócesis de Los Ángeles con la aprobación del cardenal estadounidense Roger Mahony”, publicó el diario español.

En 1997 se dieron a conocer casos de pederastia cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado. Ante los cuestionamientos de la prensa mexican, Rivera Carrera sostuvo que las acusaciones por abuso sexual contra el líder de esa orden católica eran “totalmente falsas”.