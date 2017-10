Una investigación pone al poderoso productor de cine Harvey Weinstein en el centro de un escándalo por acoso sexual

En un reporte de 'The New York Times' actrices como la conocida Ashley Judd relatan situaciones inapropiadas que vivieron con el productor. Weinstein es un famoso contribuyente del Partido Demócrata, por lo que esta noticia pone a muchos políticos beneficiarios de sus donaciones en una situación incómoda.

Harvey Weinstein, copresidente y cofundador de Weinstein Co., el 12 de julio de 2017 en Sun Valley, Idaho.

Harvey Weinstein, copresidente y cofundador de Weinstein Co., el 12 de julio de 2017 en Sun Valley, Idaho. Foto de Drew Angerer / Getty Images

El famoso ejecutivo cinematográfico de Hollywood, Harvey Weinstein, tomará una licencia de su propia compañía luego de que un informe publicado por el periódico The New York Times este jueves lo presentara como presunto protagonista de acoso sexual contra mujeres que han trabajado para él.

La investigación del diario cuenta con relatos en primera persona de la conocida actriz Ashley Judd, quien habla sobre la conducta sexual que el empresario habría tenido con ella. La actriz relata, por ejemplo, que hace dos décadas fue citada a una reunión con Weinstein en su habitación de hotel y el hombre la recibió vestido con una bata, que le pidió masajes y que lo vea en la ducha.



publicidad

Judd comenta que en Hollywood las actitudes de Weinstein son un comentario corriente. "Las mujeres hemos estado hablando de Harvey (Weinstein) entre nosotras durante mucho tiempo y simplemente es tiempo de tener la conversación en público", dijo Judd.

En el informe, se relatan otras historias de mujeres con escenarios similares al que describe Judd: Weinstein haciendo pedidos de masajes o comentarios inapropiados a jóvenes con promesas de ayudarlas a avanzar en sus carreras, comunmente en habitaciones de hotel.

La respuesta del empresario llegó por medio de su abogado Charles Harder, el mismo que representó al luchador Hulk Hogan en su exitosa demanda por 31 millones de dólares por difamación contra el sitio web Gawker (ya desaparecido) en 2016.





"Enviamos a The New York Times los hechos y las pruebas, pero los ignoraron y se apresuraron a publicar (...) (la historia está) saturada de declaraciones falsas y difamatorias", aseguró Harder en un comunicado.

El diario dice que encontró acusaciones semejantes contra Weinstein que se extendieron por más de 20 años y que están sustentadas por documentos de las empresas que manejó Weinstein, entrevistas con exempleados y empleados actuales de la industria, por registros legales, correos electrónicos.

A las negaciones de Harder se suma la declaración de Lisa Bloom, otra abogada que asesora Weinstein, que dice que el empresario "niega muchas de las acusaciones como claramente falsas".

Sin embargo, luego de la publicación del reporte, el productor envió una declaración al periódico el jueves. "Veo que la forma en que me he comportado con colegas en el pasado ha causado mucho dolor, y sinceramente me disculpo por ello. Aunque estoy tratando de hacerlo mejor, sé que tengo un largo camino por recorrer", dice el comunicado y añade que está trabajando con terapeutas para "lidiar con este tema de frente".



publicidad

Quién es Weinstein

Weinstein tiene 65 años y una larga y exitosa trayectoria en Hollywood que lo convirtieron en un hombre poderoso de la industria.

Dirige junto con su hermano Bob Weinstein Company (TWC), compañía que ambos fundaron en 2005 con base en Nueva York y que produce y distribuye productos multimedia.

Ambos se mueven en la industria cinematográfica desde hace décadas: los hermanos fundaron la gigante Miramax Films en 1979.

En el sitio web de la compañía detalla que bajo la dirección de los hermanos Weinstein "en Miramax y TWC, han recibido 341 nominaciones a los Oscar y han ganado 81 premios de la Academia".

Han lanzado películas como 'Vicky, Cristina, Barcelona', 'El artista', 'Bastardos sin gloria' y 'El discurso del rey'.

Harvey Weinstein es descrito en el libro escrito por el periodista y crítico Peter Biskind Down and Dirty Pictures como un hombre de frecuentes estallidos de furia y tácticas a menudo agresivas en los negocios.

De fiel demócrata...







Weinstein es un conocido donante al Partido Demócrata. Para la campaña presidencial de 2016, el productor organizó en su casa de Nueva York un evento de recaudación de fondos para la entonces candidata del partido Hillary Clinton. Realizó otro evento lleno de estrellas en Broadway, en el St. James Theatre, en las últimas semanas de la campaña con el mismo objetivo.

The New York Times cuenta además que este año Weinstein empleó como pasante a Malia Obama, la hija mayor del expresidente Barack Obama.

Además, fue anfitrión o co-anfitrión en múltiples recaudaciones de reuniones para recaudación de fondos para las campañas de Obama, incluyendo un evento en su casa de West Village en 2011, según informa la agencia Reuters.



publicidad

La agencia dice que Weinstein "es parcialmente responsable" de que la ex primera dama Michelle Obama hiciera la entrada al anuncio de la mejor película en los premios Oscar de 2013, que ganó Argo. Por su parte, ella se ha referido al productor como "un ser humano maravilloso y un buen amigo".

Según el Centro de Política Responsiva, Weinstein había hecho 185 donaciones individuales a una variedad de candidatos demócratas y organizaciones de liberales alineados que se remonta a principios de 1990.

...a donante incómodo

Con estas contribuciones millonarias, Weinstein está completamente emparentado con altas esferas de la política estadounidense, en especial con demócratas, como pocos en el negocio del cine. Algo que ahora, tras el informe del periódico neoyorquino comenzó a ser una molestia para los receptores de sus donaciones.

Ha distribuido cientos de miles de dólares y ayudó a recaudar millones para los demócratas. Según información publicada en el sitio de información sobre financiación de campañas políticas, Open Secrets, Weinstein realizó al menos 185 donaciones individuales a candidatos demócratas y a organizaciones liberales alineadas al partido.

El productor ha sido un gran colaborado del Comité Nacional Demócrata como también de campañas pasadas del senador Cory Booker (por Nueva Jersey) y Elizabeth Warren (por Massachusetts) demócratas de alto perfil que suenan como posibles candidatos presidenciales para el 2020.



publicidad

Según Reuters, los demócratas han empezado a distanciarse de Weinstein y su dinero. Uno de los ejemplos es la campaña de reelección del senador por Vermont Patrick Leahy que anunció que donaría una contribución de 2,700 dólares hecha por el empresario a la caridad.

El senador demócrata de Nuevo México Martin Heinrich y el senador por Connecticut, Richard Blumenthal, hicieron un anuncio en la misma dirección diciendo que darían las contribuciones de Weinstein a grupos sin fines de lucro.

En 2016, Weinstein donó 5,400 a Heinrich que buscará la reelección en 2018. Su campaña dijo a Reuters que el dinero sería donado también a la organización Community Against Violence.