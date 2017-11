Pandillera que saltó a la fama por su ficha policial quiere ser modelo profesional

LOS ÁNGELES, California.- Una joven del valle central de California que es integrante de una de las pandillas más peligrosas del área y que saltó a la fama por la foto de su ingreso a la cárcel, ha decidido darle un giro a su vida al iniciar una carrera como modelo.

Mirella Ponce, de 20 años de edad y madre de dos pequeños hijos, fue arrestada el pasado 23 de octubre por posesión ilegal de arma de fuego cuando iba a bordo de un autómovil con uno de sus bebés en brazos.

La Policía de Fresno publicó en Facebook la fotografía de su ingreso a la cárcel y se volvió viral luego de que muchos usuarios de las redes sociales se interesaran más por el atractivo físico de la chica y dejaran de lado las acusaciones criminales, como lo indicaba uno de los miles de comentarios: “Su único delito fue haberme robado el corazón”.



Otros de los usuarios de las redes sociales cautivados por el semblante de la pandillera hasta ofrecieron pagar la fianza para que la dejaran en libertad.

Nueve días después salió de la cárcel al llegar a un acuerdo de culpabilidad por la posesión ilegal del arma de fuego, además de reconocer que es integrante de la pandilla Tiny Rascal Gang (TRG).

La joven será sentenciada el próximo mes, pero no regresaría a la cárcel, ya que sería puesta en libertad condicional, según el acuerdo judicial con el que las autoridades retiraron tres cargos, entre ellos el poner en peligro a su bebé.

Al salir de la cárcel, Mirella Ponce reconoció ante algunos medios de comunicación que su vida iba por mal camino y que quería darle un giro, como siempre se lo ha aconsejado su madre, quien en una ocasión le habría dicho que siendo tan bonita podría enfocarse en una carrera de modelo y no andar haciendo cosas malas.



De pandillera a modelo, el cambio de vida que busca una joven tras pasar nueve días en la cárcel La foto que se hizo viral de su ingreso a la cárcel. Al salir empezó a modelar para una tienda de tatuajes. Foto: Policía de Fresno/Inkedmaga.com | Univision 0 Compartir En busca de la puerta hacia el éxito. Foto: Inkedmag.com | Univision 0 Compartir Tiene 20 años, dos pequeños hijos y un pasado delictivo que quiere dejar atrás. Foto: Inkedmag.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La joven empieza a modelar prendas de vestir. Foto: Inkedmag.com | Univision 0 Compartir Una segunda oportunidad en la vida. Foto: Inkedmag.com | Univision 0 Compartir Mirella ha empezado a modelar en fotos relacionadas con su vida de pandillera. Foto: Inkedmag.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Imagen de perfil en su cuenta en Twitter. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Una fotografía que publicó en redes sociales cuando aún era una adolescente. Foto: StarsInformer.com | Univision 0 Compartir En entrevista con la prensa al salir de la cárcel dijo que quiere cambiar su vida y ser modelo. Foto: ABC30.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Love is Pain" (amor es dolor), dice uno de los primeros tatuajes que se hizo aún siendo adolescente. Después se tatuaría otra frase: "Pain is Pleasure" (dolor es placer). Foto: StarsInformer.com | Univision 0 Compartir La ficha policial que la lanzó la fama. Foto: Policía de Fresno. | Univision 0 Compartir





Nueve días de encierro

“Estar ahí me abrió los ojos”, declaró. “Sólo fue una semana y dos días, pero esa semana y dos días sentí que fueron años y años, los sentí como el infierno”.



Días después de salir de la cárcel la contactó una fotógrafa independiente para una sesión de modelaje de ropa y recientemente una revista especializada en tatuajes la puso en su lista de modelos.

En su perfil para esa revista, Inked Magazine, se lee: "Los tatuajes en mi cuello aparecieron en mi ficha policial y me volví viral. Estoy buscando seguir una carrera como modelo de tauajes y cambiar mi vida. Hay belleza que se puede encontrar en una mujer tatuada. No creo que mi estilo de vida ni los tatuajes me definan. Tengo potencial, incluso aunque esté hecha jirones".

La pandillera convertida en modelo dijo al salir de la cárcel que entre sus prioridades estaba el reunirse con sus hijos y estudiar para ser cosmetóloga.



publicidad

Vea también: el caso de 'Prison Bae'