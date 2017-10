La Policía de Los Ángeles investiga a Harvey Weinstein por nueva denuncia de violación a una actriz

LOS ÁNGELES, California.- El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó este jueves que está investigando una denuncia de acoso sexual en contra del productor Harvey Weinstein, presentada por una modelo y actriz italiana. La víctima asegura que fue violada en 2103 en un hotel en Los Ángeles por quien se ha revelado en las últimas semanas como todo un depredador sexual, pues esta se suma a varias de las acusaciones hechas por decenas de mujeres en su contra.

Se trata del primer caso de abusos de Weinstein reportado en el sur de California, donde las autoridades hicieron recientemente un llamado a las mujeres de no quedarse calladas si habían sido víctimas de este prominente productor de Hollywood.



El LAPD informó que detectives de la División de Robos y Homicidios entrevistaron a la víctima durante un par de horas este jueves y que abrieron una investigación sobre el caso.



Esta nueva acusación podría poner en problemas legales reales a Weinstein debido a que es una denuncia de un crimen que no tiene más de 10 años, como la mayoría de las que han salido a la luz en los últimos días, de acuerdo a expertos legales.

Tanto el departamento de Policía de Nueva York como la Policía Metropolitana de Londres han asegurado que están investigando varias acusaciones de 2004 y 1980 contra el productor y revisando si hay quejas adicionales.

La actriz italiana, de 38 años y quien decidió permanecer en el anonimato para proteger la privacidad de sus hijos, se reunió con las autoridades junto a su abogado, David Ring. Allí expuso todos los detalles del incidente que ocurrió en febrero de 2013 en el hotel Mr. C Beverly Hills, luego de un festival de arte, moda y cine italiano al que la modelo asistió, según le dijo al diario Los Angeles Times.

Según el relato de la mujer a dicho medio local, antes de esa fecha ella ya se había visto brevemente con Weinstein en Roma, donde un conocido los presentó. En ese entonces él la invitó a su habitación de hotel, pero ella se negó. Luego, en el festival en Los Ángeles donde se volvieron a encontrar, la actriz asegura que cruzaron un par de palabras, pero él no parecía recordarla.



Posteriormente, el productor se presentó en el lobby del hotel donde ella se estaba hospedando sin previo aviso y pidió subir a su habitación, a lo que ella le dijo que mejor se encontraran abajo. Sin embargo, minutos después Weinstein apareció en la puerta del cuarto.

"Él entró a la fuerza a mi habitación del hotel diciendo que solo quería hablar", dijo la mujer al Times. "Cuando estaba adentro, me hizo preguntas sobre mí y pronto empezó a volverse muy agresivo y demandante, insistiendo en que me desnudara. Me tomó del cabello y me obligó a hacer algo que no quería. Después me arrastró al baño y me violó por la fuerza".

Después de 45 minutos, él finalmente se fue y actuó "como si nada hubiera pasado". La víctima afirma que aunque intentó disuadir la agresión de Weinstein mostrándole fotos de sus hijos, no pudo hacer nada para detenerlo y se sintió totalmente usada como un objeto por él.

"Apenas conocía a este hombre. Fue la cosa más humillante que me han hecho jamás. Todavía me enferma. Me hizo sentir como un objeto, como nada, con todo su poder", expresó al diario.

El por qué hasta ahora se atrevió a denunciarlo es algo de lo que también habló en su entrevista, sobre lo que dijo que en ese momento tenía miedo, aunque le contó lo que había pasado a un cura, a un amigo y a una niñera. Pero lo que realmente la hizo tomar un paso al frente fue el consejo de uno de sus hijos: "solo tienes que ser fuerte mamá".



"Todos estos años he estado pensando por qué no llamé a la Policía inmediatamente. Me arrepiento de haber abierto esa puerta", afirmó la actriz, quien ahora vive en el sur de California y es reconocida en su país por su participación en películas italianas y ha aparecido en la portada de la revista Vogue.

Ella es la segunda actriz italiana en denunciar a Weinstein, ya que la actriz y cineasta italiana Asia Argento fue quien abrió la caja de pandora en una entrevista con la revista The New Yorker la semana pasada cuando contó que el productor la llevó engañada a una fiesta –que nunca ocurrió–, le pidió que le hiciera masajes y luego le subió su falda, le separó las piernas y le hizo sexo oral a pesar de que ella le exigía que parara.

Múltiples mujeres más han hecho acusaciones similares desde que el New York Times reportó por primera vez el 5 de octubre que el ahora despedido productor había enfrentado acusaciones por abuso sexual desde hace décadas y que en algunos casos había tenido que pagar a sus acusadoras.