Harvey Weinstein acorralado tras denuncias de acoso sexual acumuladas durante décadas como productor en Hollywood

En Hollywood aseguran que los abusos del productor Harvey Weinstein que han salido a la luz era algo que se sabía, aunque nadie se atrevía a denunciar. Las acusaciones de violación y otro tipo de abusos contra las mujeres por parte del poderoso empresario han provocado el rechazo público y este martes su esposa anunció su separación.

"Mi corazon está roto por todas esas mujeres que han sufrido un gran dolor por esas acciones imperdonables", indicó Georgina Chapman, su esposa durante una década y madre de dos niños pequeños, en un comunicado enviado a la revista People en el que pide privacidad. "El cuidado de mis hijos pequeños es mi prioriad", dijo.



Champan, de 41 años y con quien se casó en 2007, anunció su decisión horas después de que la revista The New Yorker publicara un reportaje que narra la denuncia de tres mujeres que aseguraron haber sido violadas por el cofundador de la compañía Weinstein Co.

El artículo, trabajado durante más de 10 meses y basado en conversaciones con 13 mujeres, incluye testimonios sobre acoso y agresión a mujeres entre los años 90 y 2015, y se suma a los testimonios publicados la semana pasada por The New York Times con denuncias similares incluídas de actrices consagradas como Ashley Judd.





Un portavoz de Weinsten negó "cualquier acusación de sexo no consentido" y, en un comunicado enviado a la cadena CNN, aseguró que "nunca tomó represalias contra las mujeres que rechazaron sus proposiciones". Sin embargo las denuncias se acumulan.

Este martes, además, las populares actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, también dieron un paso al frente para contar el acoso que sufrieron por parte de Weinstein, de 65 años, en los inicios de sus carreras profesionales en los años 90 siendo muy jóvenes. "Esta manera de tratar a las mujeres se acaba hoy", dijo Paltrow.

Después de los primeros relatos de acoso recogidos por The New York Times, el empresario afirmó al New York Post que su esposa le apoyaba al "ciento por ciento" y aseguró que le estaba ayudando a "ser mejor persona", al tiempo que pidió dsiculpas por su "mal comportamiento".



Su entorno ha indicado que está previsto que Weinstein entre a un centro de rehabilitación, pero según People, el empresario se encuentra de momento en un hotel en Los Ángeles.

Weinsten fue despedido el domingo de su propio estudio cinematográfico, The Weinstein Company, del que foma parte su hermano Robert Weinstein, además de Lance Maerov, Richard Koenigsberg y Tarak Ben Ammar, que anunciaron el cese "inmediato" de sus operaciones en la compañía.

Las denuncias

Los testimonios incluyen actrices consagradas y otras no tan conocidas pero su testimonio tiene elementos comunes, con propuestas para masajes, para encuentros en habitaciones de hotel o tocamientos no deseados. En el caso de tres de ellas le acusan de violación.

La actriz y directora italiana Asia Argento contó que el productor la llevó engañada a una fiesta –que nunca ocurrió–, le pidió que le hiciera masajes y luego le subió su falda, le separó las piernas y le hizo sexo oral a pesar de que ella le exigía que parara.

A Lucía Evans le habló de dos guiones en una reunión en la que estaban ellos dos, comenzó a acosarla y la sometió hasta que le hizo sexo oral. "Tengo pesadillas con él hasta el día de hoy", asegura en la entrevista.





Paltrow contó que cuando la contrató como protagonista de la película Emma, con 22 años, antes de que comenzaran las grabaciones, el productor la invitó a su suite en el hotel Peninsula Beverly Hills para una reunión de trabajo. Allí la tocó y le pidió ir a su habitación por unos masajes.

También Jolie reveló haber tenido una una "mala experiencia" con Weinstein en los días del lanzamiento de la película 'Playing by Heart', a finales de los 90, y le hizo propuestas en su habitación de hotel.

Mientras que Judd contó, por ejemplo, que hace dos décadas fue citada a una reunión con Weinstein en su habitación de hotel quien la recibió en bata, le pidió masajes y que lo viera en la ducha, un comportamiento que la actriz aseguró que era conocido en Hollywood.



Rechazo

El productor, un conocido donante del Partido Demócrata, ha sido reprobado por la excandidata presidencial Hillary Clinton, para quien organizó un acto de recaudación de fondos en California y dijo estar "conmocionada", y por el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle.

"Michelle y yo estamos asqueados por los recientes informes sobre Harvey Weinstein", indicaron en un comunicado.

Entre las lluvias de críticas, la actriz Lindsey Lohan publicó en Instagram dos mensajes de apoyo a Weinstein que posteriormente fueron borrados, en los que decía sentirse mal por el productor y consideraba que "Georgina tiene que tomar posiciones y estar ahí por su mardido", según informó Hollywood Reporter.