Tres violaciones y el acoso a Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow: las nuevas denuncias contra Harvey Weinstein

Nuevas investigaciones de The New York Times y de la revista The New Yorker suman víctimas a la lista de agresiones sexuales a mujeres de parte del conocido productor de cine. Este martes las dos actrices de Hollywood revelaron que también fueron acosadas.

Harvey Weinstein, copresidente y cofundador de Weinstein Co., pidió una licencia a su propia compañía luego de que un reporte del diario The New York Times lo presentara como un presunto acosador sexual de mujeres.

Harvey Weinstein, copresidente y cofundador de Weinstein Co., pidió una licencia a su propia compañía luego de que un reporte del diario The New York Times lo presentara como un presunto acosador sexual de mujeres. Alexander Koerner/Getty Images

Los reportes de agresiones sexuales contra el famoso productor cinematográfico de Hollywood Harvey Weinstein se multiplican. Este martes la revista The New Yorker publicó una nota en la que narra la denuncia de tres mujeres que aseguraron haber sido violadas por el cofundador de Weinstein Co.

El reporte fue escrito por el periodista Ronan Farrow, tras una investigación de 10 meses y basado en conversaciones con 13 mujeres que aseguran que Weinstein o las acosó o las agredió sexualmente entre los años 90 y 2015.

La actriz y directora italiana Asia Argento es una de ellas. Contó al reportero que el productor la llevó engañada a una fiesta –que nunca ocurrió–, le pidió que le hiciera masajes y luego le subió su falda, le separó las piernas y le hizo sexo oral a pesar de que ella le exigía que parara. "Sé que en el pasado ha destruido a muchas personas (...) Esa es la razón por la que esta historia –en mi caso con 20 años de antiguedad, aunque hay denuncias de más tiempo– nunca se supo".

Y Argento es una de tres mujeres –otra es la aspirante a actriz llamada Lucía Evans– que acusan a Weinstein de violación: a todas las forzó a hacer o a recibir sexo oral o las obligó a permitir la penetración.

En el caso de Evans, cuenta que Weinstein primero la descalificó en una reunión en la que solo estaban ellos dos. Le dijo que debía adelgazar para que apenas pudiera considerarla como parte del reality show 'Project Runway'. Luego le habló de dos guiones y comenzó a acosarla. "Me obligó a hacerle sexo oral", cuenta a The New Yorker. Ella se negó, pero Weinstein se sacó el pene del pantalón y empujó la cabeza de la mujer hacia él. "Le dije una y otra vez que no quería, que parara (...) Traté de escapar, pero a lo mejor no hice lo suficiente. No quise patearlo o pelear con él". Al final, ella asegura que él la dominó.



publicidad

Después de eso, Evans asegura que el productor actuó como si nada hubiese ocurrido. "Tengo pesadillas con él hasta el día de hoy".



Actrices denuncian

Este martes, el Times publicó nuevos hallazgos en su investigación. Esta vez son las conocidas actrices Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie las que denuncian el acoso de Weintein.

"Esta manera de tratar a las mujeres se acaba hoy", dijo Paltrow al narrar su mala expriencia. Cuenta que tenía 22 años cuando Weinstein la contrató para ser la protagonista en la película 'Emma', un papel que la consagraría como una gran actriz. Antes de que comenzaran las grabaciones, el productor la invitó a su suite en el hotel Peninsula Beverly Hills para una reunión de trabajo. Allí la tocó y le pidió ir a su habitación por unos masajes.

"Yo era una chiquilla (...) Quedé petrificada", dijo. Le contó lo sucedido a su novio de entonces, el actor Brad Pitt, quien confrontó a Weinstein. "Pensé que me despediría".



publicidad

Jolie también tiene una historia con Weinstein. En los días del lanzamiento de la película 'Playing by Heart', a finales de los 90, también le hizo propuestas en su habitación de hotel. "Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y como resultado elegí no volver a trabajar nunca meas con eel y advertirle a otras mujeres", le dijo al Times en un correo electrónico. "Este comportamiento contra las mujeres en cualquier escenario es inaceptable".

Hace una semana, el diario The New York Times publicó una investigación similar, con el relato en primera persona de la conocida actriz Ashley Judd. Ella contó, por ejemplo, que hace dos décadas fue citada a una reunión con Weinstein en su habitación de hotel y el hombre la recibió en bata, le pidió masajes y que lo viera en la ducha. Judd aseguró que en Hollywood las actitudes de Weinstein se conocen vox populi.

En el informe de The New Yorker, se relatan otras historias de mujeres con escenas similares a las que describe Judd: Weinstein haciendo pedidos de masajes o comentarios inapropiados a jóvenes con promesas de ayudarlas a avanzar en sus carreras, comunmente en habitaciones de hotel.

Los toqueteos

En la investigación publicada este martes por The New Yorker cuatro mujeres más dijeron que el productor las tocó sin su consentimiento y catalogan ese toqueteo como una agresión.



publicidad

Y en un audio capturado en una operación encubierta del Departamento de Policía de Nueva York en 2015, Weinstein admitió haber manoseado a una modelo filipina-italiana llamada Ambra Battilana Gutierrez, describiendo su conducta como algo a los que "está acostumbrado".

Cuatro de las mujeres que entrevistó el reportero Ronan Farrow hablan incluso de encuentros que sostuvieron con Weinstein y en los que él se masturbó frente a ellas.

Una decena de empleados o exempleados del productor aseguraron a The New Yorker que estas conductas de Weinstein eran recurrentes e incluso bien sabidas por su propia empresa y por Miramax. Pero se mantenían en silencio por temor a retaliaciones.

Sus relaciones

Weinstein tiene 65 años y una larga y exitosa trayectoria en Hollywood que lo convirtieron en un hombre poderoso de la industria.

Dirige junto con su hermano Bob Weinstein Company (TWC), compañía que ambos fundaron en 2005 con base en Nueva York y que produce y distribuye productos multimedia.

Ambos se mueven en la industria cinematográfica desde hace décadas: los hermanos fundaron la gigante Miramax Films en 1979.

En el sitio web de la compañía detalla que bajo la dirección de los hermanos Weinstein "en Miramax y TWC, han recibido 341 nominaciones a los Oscar y han ganado 81 premios de la Academia".

Han lanzado películas como 'Vicky, Cristina, Barcelona', 'El artista', 'Bastardos sin gloria' y 'El discurso del rey'.



publicidad

También es un conocido donante del Partido Demócrata. Para la campaña presidencial de 2016, el productor organizó en su casa de Nueva York un evento de recaudación de fondos para la entonces candidata del partido Hillary Clinton. Realizó otro evento lleno de estrellas en Broadway, en el St. James Theatre, en las últimas semanas de la campaña con el mismo objetivo.

"Estoy conmocionada", se lee en un comunicado de Clinton publicado en la cuenta de Twitter de su director de comunicaciones, Nick Merrill, como una reacción a los distintos reportes de la prensa. "El comportamiento descrito por las mujeres no puede ser tolerado. Su coraje y el apoyo de otros es crítico en ayudar a ponerle fin a este tipo de comportamientos".