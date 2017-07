Julián Gil acusa a Marjorie de Sousa de irse otra vez de viaje, dejando a Matías con las enfermeras

El actor argentino Julián Gil pidió investigar dónde estuvo su expareja Marjorie de Sousa la semana pasada, cuando según él alega, el bebé que ambos procrearon se quedó solo, durante cinco días, al cuidado de enfermeras.

Al reaccionar a las críticas que surgieron en su contra luego de que la semana pasada se le viera de vacaciones en Puerto Rico junto a sus dos hijos mayores y sus dos hermanas, en vez de ir a México a visitar a su bebé Matías, Julián Gil recalcó que la gente tiene que entender que él tiene "que vivir".

"Mi única responsabilidad en la vida no es una persona (Matías); yo tengo otros hijos, yo tengo familia, una empresa, tengo trabajo, una exclusividad con Televisa, una exclusividad con Univision y la gente tiene que ser un poco más objetiva”, expresó en entrevista.



Fotos nunca antes vistas de Julián Gil como papá... hace diez años Para el actor Julián Gil el papel más importante de su vida es el de ser padre. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir El actor argentino de nacimiento y puertorriqueño de corazón se estrenó como papá a los 16 años de edad. Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir Nicolle es el nombre de la primera hija que tuvo este galán y modelo argentino. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hace exactamente tres décadas Julián se convirtió en padre, justo cuando él tan sólo tenía 16 años. "De repente tuve que dejar de ser niño para salir a trabajar. Tuve que cambiar todas mis prioridades para sacar adelante a mi hija", mencionó el actor en de acuerdo con una publicación de People en Español. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir El actor también ha reconocido que haber sido padre a una temprana edad fue experiencia "muy dura". Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir Convertirse en padre a los 16 años lo hizo pensar que "era un niño criando a otro niño". Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero el multifacético Julián Gil contó con el apoyo total de su familia para criar y cuidar de su pequeña hija. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir "Tuve la bendición de tener a mi madre y a la madre de mi mamá que de alguna manera nos ayudaron mucho". Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir A pesar de ser muy joven, Julián Gil siempre procuró que a su hija Nicolle nunca le faltara nada. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero el actor también es padre de un Julián Gil Jr., un niño que nació cuando el actor tenía 25 años de edad. Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir Julián Gil Jr. es fruto de la relación que el actor sostuvo con María Hilda Rivera. Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir Actualmente el pequeño "Juliancito", como el actor le llama de cariño a su segundo hijo, tiene 21 años de edad. Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mientras que Nicolle tiene 30 año de edad y es diseñadora de modas. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir La guapa hija del actor y modelo argentino estudió Diseño de Moda en el Art Institute of Fort Lauderdale en Estados Unidos. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Gracias a la escasa diferencia de edad entre Julián y Nicolle ellos son súper cercanos. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero la relación del argentino con su "hijo de en medio" como él le llama, también es muy chévere. Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir Además, Julián y su hija mayor comparten desde hace algunos meses: un proyecto al que llamaron La Marca Gil. Foto: Instagram nicolle_gil | Univision 0 Compartir El proyecto del actor y modelo junto a su hija Nicolle es acerca de una marca enfocada en diseños de moda y accesorios, misma que ya cuenta con una tienda en línea. Foto: Instagram nicolle_gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde que nacieron, el actor se ha mantenido cercano a sus hijos Nicolle y Julián Jr. Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir El actor ha asegurado que da el 100% de él cada día para que sus hijos se sientan orgullosos de él. Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir "Todos cometemos errores, todos de alguna manera no somos perfectos. Pero te puedo decir que hago más del 100% para que ellos se sientan orgullosos". Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque Julián tenga diversos compromisos por su trabajo, siempre se da tiempo para compartir con sus bellos hijos. Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir Recientemente, Julián viajó junto a sus dos hijos para compartir unas merecidas vacaciones en Japón. Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir Con el fin de compartir momentos de calidad y conocer nuevos sitios, el actor y sus hijos se perfilaron por vivir una grandiosa aventura en Japón. Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Así que se divirtieron de lo lindo en este pintoresco país. Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir En sus redes sociales Nicolle Gil compartió esta linda imagen de su fantástico viaje por tierra nipona, donde agregó: "Best trip ever". Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir Sin duda este guapo de las telenovelas se da tiempo para consentir a sus hijos mayores y a él mismo al compartir entrañables momentos. Foto: Instagram nicolle_gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ahora Nicolle y Julián Jr., cuentan con un adorable medio hermano de menos de seis meses de edad llamado Matías Gregorio, fruto del noviazgo entre el actor y Marjorie de Sousa. Foto: Instagram juliangil | Univision 0 Compartir

El actor y empresario de 47 años contó que por razones ajenas a su voluntad, se canceló un tramo de la gira de promoción de Carson Life, por lo que tuvo unos días libres y decidió irse a Puerto Rico. No visitó a Matías porque alegó que para hacerlo habría tenido que someter una moción en el tribunal y esperar a que un juez respondiera, un proceso que estimó "se puede demorar tres semanas. Eso no es como la gente cree".

Solicitó a "la gente que empiece a averiguar, dónde estuvo la mamá (Marjorie de Sousa) esos cinco días, porque el niño estuvo solo en México, con las enfermeras. ¿Dónde estuvo? Que averigüen".

Julián Gil insistió en que tiene "derecho a vivir. La señora (refiriéndose a Marjorie de Sousa) no sube (fotos a Instagram), pero ella tampoco estaba en México. La gente tiene que empezar a ver las cosas desde el punto de vista de que uno es un ser humano y uno tiene que vivir".



Anticipó que seguirá publicando lo que hace durante sus días porque "voy de frente con una verdad y mi verdad es inaudita y mi verdad no falla".

Reiteró que no se arrepiente de haberse separado de Marjorie de Sousa: "Si me hubiera arrepentido hubiese regresado, pero no, porque fue una decisión tomada con el corazón y con la cabeza, con las dos cosas".

El galán aseguró que " lo peor que puedes haber hecho en tu vida y de lo cual tú te puedas arrepentir en tu vida, a la larga te vas a dar cuenta que es lo que te va a fortalecer y lo que te va a hacer mejor persona. Los errores son los que te hacen, no te hacen las cosas buenas. Las cosas buenas no son las que te convierten en un mejor ser humano, son los errores".

