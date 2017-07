Julián Gil revela qué pasó con el anillo de compromiso que le dio a Marjorie de Sousa

Cuatro meses después de haber roto su compromiso de matrimonio con la actriz Marjorie de Sousa, el galán argentino Julián Gil se mantiene esperando a que ella le devuelva el anillo que él le dio aquélla "magica" noche del 6 de agosto del año pasado.

Se trató de la primera vez, en sus entonces 46 años, que el actor y empresario entregaba un anillo de compromiso a alguna de sus parejas, ya que según contó en aquél momento, ni siquera le dio uno a las madres de sus dos hijos mayores, Nicolle, que ya tiene 30 años, y Julián, de 21. Sin embargo, el 6 de agosto del año pasado, sorprendió a la actriz Marjorie de Sousa, entregándole la joya en presencia de sus amigos y familiares, en un restaurante.



Mientras un mariachi interpretaba 'Contigo aprendí', Julián Gil se arrodilló y le pidió matrimonio a Marjorie de Sousa, que se llevaba la mano a la boca, asombrada y no disimulaba su emoción pues jamás pensó que ese momento se haría una realidad.



"Siempre quise una pedida de mano original... Todas las mujeres soñamos con eso, todas queremos a ese príncipe azul que llegue y te diga cosas románticas, aunque suenen ridículas, pero a una le encanta eso...Y yo decía 'ay yo quiero alguien que haga esto por mi'", declaró De Sousa semanas después a la revista People en Español.

Julián Gil, por su parte, celebraba que "nunca la había visto así y mira que la he visto actuar. Para tú sacarle lágrimas a una actriz, sabiendo que son sinceras, pues es difícil", dijo a la misma publicación. En su Instagram, el actor compartió además un foto del momento en que se arrodilló ante la mujer que esperaba a su tercer hijo, Matías Gregorio, junto a la cual escribió: "Saber que vendrán miles de sonrisas me hace el hombre más feliz del mundo. Te amo Marjorie de Sousa".



Hoy, a casi un año de esa noche, l o que queda es el recuerdo y los videos que publicaron en Youtube, pues hasta las fotos que habían compartido con sus seguidores en las redes sociales, las quitaron.

Este martes, Carlos Quintero, de Univision Entretenimiento, le preguntó a Julián Gil qué hizo con el anillo. "Si no me lo han dado... se supone que si no hay ya compromiso, qué se supone que haga la persona, entregarlo... pero a mí no me lo han dado".



