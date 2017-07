Julián Gil explica por qué no le ha pagado la pensión al bebé que tiene con Marjorie de Sousa

El actor Julián GIl explicó este martes por qué no le ha dado ni un centavo a su expareja, Marjorie de Sousa, para la manutención de Matías Gregorio, el bebé que ambos procrearon y que nació el pasado 27 de enero en México.

"Claro que no he pagado, si estoy esperando que el juez se pronuncie", admitió Gil, de 47 años, al reaccionar a las imputaciones que hicieron en su contra el pasado lunes los abogados de Marjorie de Sousa. "No puedo pagar algo que a mí no se me ha dicho que pague", recalcó.

De acuerdo con el galán argentino, es imposible que pueda aportar a la manutención del menor porque fue Marjorie de Sousa quien estipuló que todo se discutiría en los tribunales y ambos acatarían la sentencia que emita el juez que evalúa sus demandas.



Aunque quisiera, "no puedo ir mañana y decirle a ella toma (dinero o algún bien) porque yo tengo que hacer lo que me diga el juez", aseguró Julián Gil, evidentemente molesto por las supuestas "mentiras" que expresa la abogada Alma Peña, representante de la actriz venezolana. " Estoy es un juicio, no puedo hacer nada que no me diga el juez", recordó.

"Soy el primero que sueño con el día que el juez diga 'esta es mi decisión'", aseguró Julián Gil. No obstante, reveló que este martes su abogado en México, Rodrigo Carmona, le comunicó que los representantes legales de su expareja habían sometido al tribunal una nueva moción, lo que podría hacer que la sentencia final del caso "se demore dos o tres meses más".



Reiteró que pagará "el día en que el juez diga 'señor Julián Gil, usted de pensión alimenticia va a pagar tanto'. Y obviamente, no estoy dispuesto ni entiendo que tenga que pagar los casi 15,000 dólares (mensuales) que pide la señora (Marjorie de Sousa) porque primero, no es un número justo y no es un número que han podido comprobar en qué se va a gastar. Porque pedir, cualquiera puede".



De otra parte, el actor de telenovelas y conductor de 'República Deportiva' lamentó no poder responderle al público qué pasó con la cuenta de Instagram que estaba abierta en nombre de Matías Gregorio. "Me enteré por las mismas redes sociales. (La cuenta) la abrí en conjunto con su mamá y el convenio era manejarla entre los dos. Un día yo no tuve más acceso, pues porque aparentemente cambiaron las claves", comentó dejando claro que quien único puede responder es Marjorie de Sousa.

"No sé cuáles serán sus motivos y como no tengo injerencia en la cuenta pues no puedo opinar, porque no sé", aceptó.

