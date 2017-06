Julián Gil da un paso atrás en su batalla pública con Marjorie de Sousa

Casi 12 horas después de exponer a través de sus redes sociales lo que catalogó como "las mentiras" de Marjorie de Sousa, el actor y empresario argentino Julián Gil eliminó las dos publicaciones más fuertes que ha realizado contra la madre de su hijo Matías, en las cuales con audio y video intentaba demostrar que ni ella ni su equipo eran fuentes confiables.

Julián aún no ha explicado por qué borró los polémicos y contundentes mensajes. Fuentes próximas al actor no pudieron precisar una razón concreta. La última vez que se tiene constancia de que el actor eliminó publicaciones en Instagram fue poco antes de que se confirmara oficialmente el fin de su relación con Majorie.



La polémica

Las dos publicaciones del lunes perseguían fortalecer el punto de que el artista de 46 años expuso en otro mensaje que todavía permanece en su cuenta de Instagram, y que da cuenta de que el 1 de junio no fue ella quien le informó primero de que el pequeño nacido el 27 de enero había enfrentado una crisis de salud.



Su reacción surgió en respuesta al mensaje que el lunes publicó la actriz venezolana Marjorie de Sousa, indignada porque Julián Gil había asegurado a los medios que ella no le avisó de que el bebé de ambos había sufrido un episodio de asfixia, producido por el reflujo que padece desde su nacimiento.

De Sousa, de 37 años, reveló parte de la conversación que ambos sostuvieron ese 1 de junio través de la aplicación WhatsApp, donde evidenciaba que ella sí había respondido e informado a Julián Gil de lo que le ocurrió al bebé esa noche.

A ese mensaje, le siguió otro del galán argentino, señalando que en el suyo sí estaba la conversación de WhatsApp completa y terminaba preguntando "¿quién miente?".



Sin embargo, como si esa evidencia no hubiese sido suficiente, poco antes de las 10:00 de la noche (hora del Este) del lunes, Julián Gil publicó los dos mensajes que borró este martes y en los cuales, con audio y video, parecía querer sellar su dominio absoluto de la verdad.

Llamó la atención que junto al primero de sus videos publicó un texto que se refirió a la actriz como "la Sra. De Souza" -con errata en el apellido incluido- apenas unos meses después de entregarle una sortija de compromiso y le imputó que estaba intentando desprestigiarle.

Los detalles borrados

En el primer video, utilizando un fondo rojo con letras blancas, Julián Gil reiteró: "Chat original, acá se evidencia que nunca se me notificó. Fui yo quien pregunté ya que me enteré primero por los amigos de la prensa". Y procedía a revelar imágenes de sus conversaciones con al menos tres reporteros que lo contactaron porque se enteraron de que Marjorie de Sousa había solicitado una ambulancia: expuestas quedaron sus conversaciones con Jorge Bustamante, Jorge Ugalde y un tercero que se identifica como empleado del show 'Suelta la Sopa'.



En otra publicación, Julián Gil retomó el uso del fondo rojo y las letras blancas para desmentir a Alberto Gómez, publicista de Marjorie de Sousa: "Voz del publicista de Marjorie de Sousa donde indica que la información que se corrió es completamente falsa". Lo siguiente que se escucha es el mensaje que Gómez ofreció a un periodista (porque por la conversación se desprende que no fue a Julián Gil) y en el que dijo lo siguiente: "Ya sé que es tu trabajo y que es tu obligación, y por eso me estás llamando, pero la verdad es que esa información que se corrió es completamente falsa. No sé de dónde salió. Ella y su bebé están perfectamente bien. Yo estaba con ellos así que no, no pasó absolutamente nada pero nada, gracias por contactarme".



Por último, Julián Gil llamaba la atención con negro sobre la parte del mensaje de Marjorie de Sousa que lee "la ambulancia nunca llegó" y procedía mostrar el video de Televisa Espectáculos que evidencia la llegada de los paramédicos al hogar de su expareja y cómo no se les permitió entrar.

