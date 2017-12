Lo que salió bien y salió mal de las visitas de Julián Gil a Matías

Julián Gil sólo ha logrado ver durante tres horas a su hijo Matías Gregorio en un lapso de casi seis meses y ha sido en el Centro de Convivencias de los Juzgados de lo Familiar en la Ciudad de México: “Yo soy una persona que ustedes me han visto que no dejo de trabajar. Las veces que me he ausentado ha sido por trabajo”, dijo en exclusiva para Univision Entretenimiento el actor de 47 años de edad, quien el pasado 1 de diciembre de 2017 no asistió a la cita semanal con su pequeño de diez meses.

El 26 de mayo fue la primera vez que Matías y Julián convivieron en las cuatro paredes del cuarto que les asignaron para su convivencia, en ese momento Julián relató que le llevaba un pequeño presente a su hijo y lo que sintió al verlo tras dos meses de no estar cerca de él y de haberse separado de Marjorie de Sousa.



“Me lo comí a besos” fue lo que expresó el actor de 47 años al terminar la visita vigilada, donde también se le vio a Marjorie de Sousa con una seguridad excesiva y tratos privilegiados en los juzgados, pues usaba el estacionamiento de jueces, bloqueaban elevadores y detenían el paso por los pasillos donde ella y el pequeño tenían que pasar y evitaban ser abordados por los medios de comunicación.

La dicha del actor de estar cerca de su pequeño duró poco, a decir de Julián sus compromisos de trabajo hicieron que se ausentara nuevamente por doce fines de semana, de los cuales la abogada Alma Pellón, defensora de Marjorie de Sousa asegura sólo seis viernes avisó y justificó sus ausencias: “Todas esas ausencias, las cuales han sido justificadas y notificadas ante el juez, han sido por trabajo no fue porque yo me fui de fiesta”, explica Julián en entrevista.



publicidad

No sólo el trabajo ha influido para que Julián y Matías no puedan verse cada ocho días, también los fenómenos naturales, ya que el 19 de septiembre de 2017 un terremoto sacudió la Ciudad de México obligando a parar labores en los Juzgados de lo Familiar para verificar que el inmueble estuviera en perfectas condiciones, suspendiendo labores por tres semanas.



El momento en que Marjorie de Sousa y su hijo abandonan el juzgado tras visita de Julián Gil Univision.com 0 Compartir



A pesar de que el actor no asistía a los encuentros, Matías llegaba cada viernes poco antes de las once de la mañana ya fuera acompañado por su madre, su abuela materna o alguna enfermera, de hecho el club de fans de Marjorie en alguna ocasión la esperaba con globos y pancartas como muestra de apoyo.





DATOS DUROS:





27 visitas programadas desde el 26 de mayo al 1 de diciembre de 2017.





5 días suspendidos por días oficiales y fenómenos naturales.





4 convivencias entre Julián Gil y Matías.





2 viernes de permiso por vacaciones de Marjorie.





1 inasistencia de Matías en lo que sería la primer visita fuera de juzgados.



Así tras más de tres meses sin ver a su hijo, el 29 de septiembre Julián Gil regresó a los juzgados de lo familiar para encontrarse con un Matías mucho más grandecito, un pequeño de ocho meses que lloró casi los 60 minutos que estuvo con el actor pues lo desconoció: “Tengo el corazón partido mi hijo no me conoce”, dijo ante la prensa tras el segundo encuentro que, si no fue el más placentero o emotivo, el actor lo inmortalizó con una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram.



publicidad

El viernes siguiente, 6 de octubre la rutina cambió, alrededor de las 10:30 de la mañana apareció Marjorie de Sousa sin correr, sin seguridad que la custodiara y con su hijo en brazos entró a los juzgados de lo familiar para entregar al pequeño de nueve meses a una enfermera que vigilaría la convivencia con su padre Julián Gil quien llegó minutos después con ilusión de encontrarse con su hijo.



Matías ya es portada: la historia completa de las polémicas fotos del hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa En la nueva edición de la revista People en Español, apareció por fin la portada de la discordia de Matías Gil Sousa. 0 Compartir Esta imagen corresponde a un video que Julián Gil publicó en su cuenta de Instagram. En la publicación, menciona la demanda que le interpuso a Marjorie de Sousa para poder ver a su hijo: "me sorprende que Marjorie señale que no estuve con ella en el momento del nacimiento de nuestro hijo y que supuestamente no le di ningún tipo de apoyo, siendo que en la realidad tuve la bendición de ser la persona que cargó por primera vez a nuestro hijo y fui yo quien lo puse en los brazos de su madre. El vídeo habla por sí solo". Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Julián Gil compartió fotos de Matías en Instagram con motivo de los primeros tres meses de vida de su bebé. En ese momento, tuvo un pleito con Marjorie de Sousa porque habían acordado darle la exclusiva de la cara de Matías a la revista People. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Matías sostiene uno de los dedos de su padre, Julián Gil, en esta foto. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Matías fue retratado durante sus primeros días de vida por una fotógrafa profesional. Foto: Carla Macias / Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir Julián Gil compartió con Univision Entretenimiento fotos en exclusiva del rostro Matías, su bebé con Marjorie de Sousa. Foto: Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Matías Gil de Sousa cumplió tres meses de nacido el 27 de abril. Foto: Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir Matías fue retratado durante sus primeros días de vida por una fotógrafa profesional. Foto: Carla Macias / Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir Julián con el nuevo integrante de la familia Gil. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Matías aparentemente con su hermana, Nicole Gil. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir En el pasado, tanto Marjorie de Sousa como Julián Gil sólo habían publicado fotos de las manos o los pies de Matías por un contrato de exclusividad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Esta es una de las fotografías que publicaron cuando Matías acababa de nacer. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián está muy emocionado con su hijo, desde hace tiempo tenía la ilusión de volver a convertirse en padre: "Enamorado", escribió en esta foto que publicó en Facebook, donde se ve la rubia cabellera del pequeño. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Julián Gil y Marjorie de Sousa parecían estar muy enamorados el día que nació su hijo, pero su relación terminaría algunas semanas después. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Matías Gregorio Gil de Sousa nació el pasado 27 de enero en un hospital de la Ciudad de México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los actores compartieron en las redes sociales la noticia con una tierna foto: "Nos portamos bien 🙌🏻 para q Dios nos regalara la oportunidad de tenerte en nuestras vidas 😍 gracias, gracias, gracias 🙌🏻🙏🏻❤️🍼te amamos @matiasgildesousa #papáymamá #nuestroregalo", escribió en Instagram la guapa venezolana. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Hasta en el último momento del embarazo, Julián y Marjorie disfrutaron la etapa con divertidas fotos y videos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La pareja había retrasado la fecha de su boda para disfrutar el crecimiento de su hijo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie de Sousa no dejó de presumir su pancita ni en el último minuto de su embarazo. 0 Compartir Julián Gil también estaba contando los días para tener entre sus brazos a Matías, siempre estuvo muy comprometido con la etapa de embarazo de Marjorie, hasta le tomó fotos para capturar cada momento. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie de Sousa embarazada de Matías. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja se comprometió durante el embarazo de Marjorie. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Algunos medios de comunicación decían que Marjorie daría a luz la última semana del mes de enero y le atinaron, nació la mañana del pasado 27 de enero del 2017. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie de Sousa y Julián Gil anunciaron su ruptura a finales de abril, menos de tres meses después de que tuvieron a Matías. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz confesó que físicamente y emocionalmente ha sido un cambio muy fuerte, por eso le pide a los hombres que le den mucho amor a las mujeres embarazadas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Subir de peso no fue un problema para ella, pues sabe que fue por el bien de su bebé. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los amigos de ambos estuvieron muy al pendiente del proceso. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por eso tuvieron varios baby shower, en los que se divirtieron en grande. 0 Compartir Marjorie de Sousa baby shower Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Hace algunos meses Julián tuvo que viajar a España para la filmación de una película, se despidió con un emotivo mensaje para Marjorie y su hijo: "Hoy me toca viajar a España, es por trabajo. Lejos, muy lejos de ustedes a un proyecto soñado #jesusdenazaret. Y también hoy la vida nos pone una prueba a ver de qué estamos hechos". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Sabemos lo duro que es separarnos aunque sea por un ratito, pero a la vez el saber todo el amor que existe entre los tres me da la tranquilidad de poderme ir sabiendo que nada será más fuerte que nosotros". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Te amo y te quiero dar las gracias por estar ahí firme como siempre.... Por ser mi cómplice... mi amiga.... mi consejera... mi amor... Mi todo... Le pido a Dios que me los cuide a los dos y le dices a @matiasgildesousa Todas las noches que papi lo ama y que lo esperamos con ansias TE ADORO ❤️❤️❤️", escribió en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián no quiso perderse ningún momento del embarazo, por eso utilizaron la tecnología para que estuviera 'presente en el ultrasonido': "Así escucharon hoy mi corazón 😍 emocionado por ver a mi mamá, también estaba mi abuelita, mi papá que nos llamó por FaceTime y me vio también mi carita hermosa. No tenía muchas ganas de moverme, estoy un poco agotado de trabajar con mamá", publicó en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y cuando todavía no nacía, Matías ya tenía su propia cuenta de Instagram, donde los felices papás compartieron momentos de su crecimiento: "Y así nuestra historia 😱😂😂😂 serán mis papás?? 😁😂😂😂😂😍😍😍". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Desde que supieron que se convertirían en padres han gritado su felicidad a los cuatro vientos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La pareja no ha dejado de comprar ropa y accesorios para su bebito: "Este es un regalo de mi papi 😍 se siente bonito que me amen tanto❤️❤️❤️👶🏼👧🏼👦🏼". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie continuó haciendo ejercicio para mantenerse sana y fuerte durante el embarazo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir También acompañaba a Julián a los eventos que lo invitan y seguía luciendo guapísima. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ella es la prueba de que las mujeres embarazadas tienen una luz especial. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuando estaban juntos se la pasan derramando miel, la pareja le contó a la revista People en Español cómo fue que se comprometieron. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián Gil la llevó a un restaurante en Miami y la venezolana pensaba que sólo sería una cena romántica. Sin embargo esa noche cambiaría su vida. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A ritmo de Mariachi, Julián Gil se hincó y le entregó el anillo de compromiso, sus familiares y amigos salieron para aplaudirles, pues estaban escondidos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Tuve que engañarla, engañarla, engañarla... Se enojó conmigo miércoles, jueves y viernes", explicó el galán a la revista People en Español. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián estaba muy nervioso, pero todo salió a la perfección. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie lloró de la emoción y no dudó en darle el tan anhelado 'sí' a su novio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián estuvo muy comprometido con todas las etapas del embarazo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Desde que anunciaron el sexo del bebé crearon su cuenta en Instagram, donde los actores compartirán su crecimiento con sus seguidores. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La noticia la dieron a través de una convivencia que organizaron con la revista TVyNovelas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Me llegan muchos regalos de amigos de mis papis 😍@sgranada gracias 😍😘", escribieron en esta imagen. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián y Marjorie decidieron que Matías sería mexicano, pues ambos actores le tienen mucho cariño a la tierra azteca, además ahí fue donde resurgió el amor. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Recordemos que hace 10 años Cupido los flechó por primera vez, sin embargo su relación no prosperó y después de un año terminaron. Pero se volvieron a reencontrar al trabajar en la telenovela Hasta el fin del mundo, aunque sólo fueron compañeros de trabajo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero con la llegada de Marjorie al melodrama Sueño de amor todo cambió, los sentimientos volvieron a surgir y decidieron darse una segunda oportunidad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Con esta imagen anunciaron su noviazgo: "El primer amor no siempre llega en orden... #Mio @juliangil", escribió la ex Miss Venezuela. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie de Sousa embarazada Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie estaba muy emocionada porque es mamá primeriza. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Pero eso sí, nunca dejó de hacer ejercicio para mantenerse en forma. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián y Marjorie al anunciar su bebé en la revista People en Español. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián Gil y Marjorie de Sousa Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Fueron a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para agradecerle a la Virgen por las bendiciones. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie de Sousa Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

Mientras el actor estaba conociendo y creando vínculos con su hijo, Marjorie se acercó a los medios de comunicación para dar su versión sobre el pleito legal contra su expareja, lo cual no había ocurrido en los casi cinco meses que llevaban asistiendo a los juzgados: “Lo que siento es mucha tristeza porque lamentablemente está involucrado mi bebé. No tiene sentido tanto lío, tanto escándalo".

El viernes 13 de octubre Julián no acudió al encuentro, pero sí Matías acompañado de su abuela materna, y envuelto en cobijas, el 20 de octubre se encontraron nuevamente: “Todo va bien ya empieza a reconocerme”, sin saber que ese reconocimiento duraría poco pues fue la última vez que padre e hijo convivirían hasta el día de hoy.



publicidad

El sábado 28 de octubre Julián acudió a los juzgados con la ilusión de convivir con su Matías fuera de los juzgados de lo familiar, el actor había organizado: “Una pequeña reunión con mi hermana, mis hijos y amigos cercanos”, sin embargo, esta vez fue el pequeño el que no acudió, pues su madre Marjorie de Sousa argumentó que el bebé debía ser amamantado y no podría alejarse de su madre.



En video: Julián Gil llegó a México para ver a su hijo por primera vez desde el pleito con Marjorie de Sousa Univision 0 Compartir



Con una confusión por parte del argentino de 47 años y su defensa, aseguran no se les notificó cuándo y en qué días se reanudarían las visitas, mientras que la defensa de Marjorie de Sousa asegura los viernes siguen programados los encuentros, aunque el 3 de noviembre no hubo actividades en los juzgados.

El 10 de noviembre Matías llegó nuevamente a los juzgados en brazos de su abuela materna y con la cara envuelta en cobijas, pero Julián no llegó.

Los dos viernes siguientes se cancelaron las visitas por petición de Marjorie: “Pues como toda madre y padre tiene derecho a salir de vacaciones con sus hijos y así se le solicitó al juez por eso no vino los dos viernes pasados”, justificó Alma Pellón, representante legal de Marjorie.