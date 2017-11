Marjorie de Sousa le pone freno a la hermana de Julián Gil

Marjorie de Sousa desmintió este jueves la información que difundió la hermana de Julián Gil y en la que se asegura que la actriz venezolana había intentado sacar al bebé Matías de México, de manera ilegal.

Temprano en la tarde, a través de sus redes sociales, Patricia Ramosco, hermana mayor de Julián Gil, difundió a través de sus redes sociales un artículo publicado por una revista en el que se asegura que Marjorie de Sousa había intentado viajar a Estados Unidos con Matías, el bebé que tuvo el pasado 27 de enero con el actor argentino, a pesar de que el pequeño no tiene pasaporte y ella tampoco cuenta con la autorización del padre del menor para así hacerlo.



"Esto demuestra una vez más su saña, sus mentiras y su falta de respeto a su hijo, a mi hermano y al sistema de justicia mexicano. Esta vez no le han servido ni sus movidas extrañas ni su abogada", denunció Ramosco, quien dirigiendo sus palabras a la que habría sido su cuñada, escribió: "Sorry, pero no linda. El papá no te autoriza (a sacar al bebé del país)".



Univision quiso conocer la reacción de Marjorie de Sousa a la publicación y sus representantes respondieron que la información es totalmente "falsa".

"Jamás se ha intentado sacar al menor de México sin autorización", informaron por escrito junto a documentación legal en la cual consta que Marjorie de Sousa sí sometió un recurso legal en el cual solicitó que se le permitiera viajar con el menor al extranjero, pues por motivos de trabajo ella tenía que trasladarse. "Se pidió de buena fe al papá del menor (Julián Gil) la solicitud del pasaporte (para Matías)".

Como la respuesta de Julián Gil fue negativa, entonces De Sousa sometió otra petición ante la justicia mexicana con el fin de obtener el pasaporte para el bebé. "Por ende, la información compartida por los familiares del señor Gil es falsa", se consignó en la declaración.



