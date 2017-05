Marjorie de Sousa comparte su receta para olvidar a Julián Gil

¿Reconciliación a la vista entre Julián Gil y Marjorie de Sousa? A juzgar por el video que la actriz venezolana publicó este jueves en sus redes sociales, pocas horas antes de que el papá de su hijo Matías Gregorio regresara a México, esa posibilidad está descartada.

Utilizando su cuenta de Instagram, Marjorie de Sousa republicó el video con el cual el psicólogo clínico y escritor italiano Walter Riso promueve su conferencia virtual ' Cómo sacarse al ex de la cabeza y el corazón o cualquier amor imposible'.

El mensaje que contiene el video es bastante contundente: "Deja que el viento se lleve lo innesario de tu vida. Suelta... Evita que lo negativo se apodere de tu vida. No es más fuerte quien más soporta, sino quien es capaz de soltar. Si algo no te trae alegría... ¡Suelta! Si no ilumina tu vida, suelta. Si permanece, pero no evoluciona, suelta. Si no acaricia tu alma, suelta. Si no te deja ser quien eres, suelta. Si no tiempo para ti... ¡Suelta!".



... A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on May 25, 2017 at 4:25pm PDT

" No busques ni mendigues amor. NUNCA. ¡SUÉLTALO!", concluye el video.

Si se trató de una indirecta muy directa para Julián Gil y para sus fans, es incierto pues la actriz de 37 años no adjuntó ninguna expresión al video. Sin embargo, bien dice el refrán que a buen entendedor, con pocas palabras basta.

Marjorie de Sousa y Julián Gil se comprometieron el año pasado y tenían planes de casarse luego de que naciera Matías Gregorio, el primer hijo de ella y tercero de él. Casi dos meses después de la llegada del bebé al mundo, se informó la ruptura de la relación y dio inicio una batalla legal por la manutención del menor y cómo serán las relaciones paternofiliales.



Precisamente este viernes será la primera vez que Julián Gil, de 46 años, verá por primera vez en casi dos meses a su tercer hijo. El intérprete de Patricio en la telenovela 'Hasta el fin del mundo' llegó a una instalación gubernamental mexicana luciendo su chamarra de la marca Gil, la misma que presumió en Instagram junto a sus otros dos hijos Nicole y Julián al anticipar que había una idéntica lista para 'Mati'.

