ViX prepara nuevas películas, series y una versión de Papá Soltero con Mauricio Ochmann

Cinco nuevos títulos originales de ViX: una película, un documental y tres series se encuentran en producción por ViX, el servicio de streaming en español líderne en el mundo.

Consuelo Duval protagonizará Bodas, la nueva película de ViX



Protagonizada por Consuelo Duval y Gisselle Kuri. Después de divagar sin rumbo entre varios trabajos y carreras fallidas, Fannie, una caótica y disfuncional joven a la cual el concepto del matrimonio y el amor eterno se le hacen absurdos, se ve obligada a vivir su peor pesadilla: entrar a trabajar al negocio familiar bajo la estricta dirección de Silvia Curiel su madre, la organizadora de bodas más prestigiosa de México.

Bodas, película protagonizada por Consuelo Duval, llegará muy pronto a ViX. Imagen ViX

The Thin Green Line: muerte, frontera y abuso de poder



Gael García Bernal y Diego Luna son algunos de los productores de este material que narra la batalla por justicia que siguió a los asesinatos de dos adolescentes mexicanos en plena frontera entre México y Estados Unidos. Ambos sucesos, uno en Nogales y el otro en Juárez, pusieron al descubierto la supuesta cultura de encubrimiento de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y revelaron hasta qué punto esta agencia federal abusa de su poder.

Gael García Bernal y Diego Luna preparan un documental para ViX. Imagen ViX

Memorias de un sinvergüenza con Manolo Cardona y Carolina Miranda



Manolo Cardona, Carolina Miranda, Erick Elías y Daniela Álvarez participan en esta historia en la que Francisco Valiente, el más astuto y buenmozo Don Juan de San Vicente, ha muerto. Desde su féretro recibe condolencias y reclamos de sus amantes y enemigos. Con cada visita recordará su pasado e intentará descubrir quién lo mató y por qué. Un detective investiga el caso, entre los sospechosos están su viuda, la cínica Morgana, la más sospechosa por haberle hecho la vida imposible, o Alma, el único amor de su vida, o Bernardo, esposo de Alma y poderoso cómplice de la viuda. Lo que nadie sabe es que Alma tiene un secreto plan maestro que quizás le permita regresar a estar con su amado, un plan que sobrepasa las leyes de la vida y la muerte. Y es que, aunque amar a un sinvergüenza es difícil, Alma añora ese final feliz… ¿podrán los amantes lograr lo que Romeo y Julieta nunca lograron?

Memorias de un Sinvergüenza, protagonizada por Carolina Miranda y Manolo Cardona. Imagen ViX

Papá Soltero (serie), protagonizada por Mauricio Ochmann y Ana de la Reguera



César y Sandra tienen una familia funcional moderna que formaron con sus hijos bajo la premisa de “los tuyos, los míos y los nuestros”. Todo cambia cuando César queda viudo y ahora tendrá que hacerse cargo de Ana, su hijastra; de María, hija de su primer matrimonio; y de Miguel y Cesarín, los gemelos que procreó con Sandra...convirtiéndose así en un Papá Soltero. Participan también: Mauricio Barrientos 'El Diablito', Norma Angélica, José Luis Cordero "Pocholo", Romina Poza, y Ana Tena.

Regresa Papá Soltero, ahora con Mauricio Ochmann Imagen ViX

William Levy y Paula Echeverría en Arcadia (película)



Pablo es un entrenador de lucha canaria que vive en Arcadia con su hijo Bruno, ocultando un pasado violento. Cuando Valeria, la madre de Bruno, reaparece, Pablo debe enfrentar su oscuro pasado y proteger su nueva vida con Irene.