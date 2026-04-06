ViX. ViX Música All-Access celebra el legado de Sergio George con un programa especial ViX Música All-Access es la mejor forma de conocer el lado íntimo de tus artistas favoritos. Entérate cuándo se estrena el episodio dedicado a Sergio George.



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Video ViX Música All-Access: tráiler del programa dedicado a Sergio George

Además de las mejores películas, series y telenovelas, ViX tiene una amplia oferta de contenido relacionado con la música. Específicamente, ViX Música All-Access te ofrece una experiencia cercana, auténtica y única para conectar con tus artistas preferidos.

Conoce todos los detalles del episodio dedicado al gran Sergio George y su increíble legado en el mundo de la salsa.

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Fecha de estreno del episodio de Sergio George en ViX Música All-Access

El programa de ViX Música All-Access dedicado a la trayectoria de Sergio George se transmitirá el sábado 11 de abril, a las 7P/6C.

¿De qué trata el episodio de ViX Música All-Access dedicado a Sergio George?

En este programa especial podrás conocer cómo ha sido la carrera musical de Sergio George, dentro y fuera de los escenarios. Conocerás los obstáculos que tuvo que superar, los retos más duros que enfrentó, así como los momentos en su vida personal que lo marcaron.

Se trata de un vistazo a su historia que va más allá de los reflectores y el glamour, y nos muestra a un artista que también es un ser humano con defectos y virtudes, y pasajes en su vida llenos de claroscuros.

Otros artistas cuya trayectoria puedes conocer en ViX Música All-Access

Además del icónico Sergio George, en ViX Música All-Access podrás encontrar programas especiales dedicados a estos talentosos artistas: