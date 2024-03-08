Mes de la Mujer: Actrices que encabezan los actuales éxitos y futuros lanzamientos de ViX
ViX continúa presentando personajes femeniles y narrativas inspiradoras que conquistan todos los días al público hispano. Angelique Boyer, Bárbara de Regil, Carolina Miranda, entre otras, son las grandes protagonistas del servicio de streaming en español líder en el mundo.
La plataforma ViX destaca los papeles protagónicos que reflejan a la comunidad hispana y a la vez empoderan a las latinas. Gracias a sus actrices lleva a la pantalla personajes y narrativas inspiradores que conquistan a las audiencias en todo el mundo.
Ellas son algunas de las latinas que protagonizan el contenido más reciente de ViX:
- Angelique Boyer: Conocida por su papel en Rebelde, Alma de Hierro y Corazón Salvaje, es una actriz con una exitosa carrera en televisión y teatro. Su interpretación de Teresa fue aclamada a nivel internacional. Boyer ha sido protagonista de éxitos disponibles en ViX como Amar a Muerte e Imperio de Mentiras. Este año, cumple 20 años en la industria y vuelve a la pantalla para la muy esperada nueva versión de El Extraño Retorno de Diana Salazar de ViX.
- Bárbara de Regil: La actriz de cine y televisión de Bárbara de Regil hizo su debut en la telenovela Bajo el Alma y recibió reconocimiento internacional por su papel protagónico en Rosario Tijeras, la adaptación mexicana de la exitosa novela colombiana. De Regil ha protagonizado Mexzombies, LaLola y Pacto de Sangre de ViX. Su próxima comedia, El Roomie, se estrenará en abril en ViX.
- Carolina Miranda: Fue aclamada por su papel en la serie original de ViX, La Mujer del Diablo y también participó en Todos Menos Tú y Tierra de Esperanza disponibles en ViX y en ¿Quién mató a Sara? Además, en la segunda temporada de Mujeres Asesinas disponible a partir del 15 de marzo en ViX, mostrará su versatilidad y transformación que cautivará a las audiencias con su fascinante actuación.
- Esmeralda Pimentel— La actriz de cine y televisión, Esmeralda Pimentel cuenta con más de 15 años de experiencia, ha participado en varios proyectos, como Montecristo y La Bella y Las Bestias, disponibles en ViX. Además de su carrera artística, se destaca como activista y activa voz a favor de los derechos de la mujer. Su más reciente proyecto, Un Buen Divorcio, estrenó con éxito en ViX este mes.
- Cassandra Sánchez Navarro: Es una actriz de teatro, cine y televisión. Recibió reconocimiento por su papel como Chelito Durán y ganó el premio de TVyNovelas a la Mejor Actriz Nueva. Este año será la protagonista de Consuelo, una serie original de ViX dirigida por Juan Carlos Aparicio y Mateo Stivelberg que se estrenará en abril, además de participar en la anticipada serie, El Extraño Retorno de Diana Salazar. A Cassandra también la puedes ver en El Juego de las Llaves 3.
