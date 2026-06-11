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Corazón de Oro, la telenovela en donde Gala Montes deslumbra como villana: estreno en ViX

La telenovela Corazón de Oro se estrena en ViX streaming antes que en televisión, te contamos todos los detalles para que la disfrutes.

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Por:Vanessa Mena
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Telenovela Corazón de Oro estreno en ViX 12 de junio
Telenovela Corazón de Oro estreno en ViX 12 de junio
Imagen TelevisaUnivision

El catálogo de ViX streaming ya es bastante amplio en cuanto a telenovelas, pero ahora se prepara para ampliarlo y recibir una gran producción: Corazón de Oro. Entérate de la fecha de estreno, de qué trata y más.

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¿Cuándo se estrena Corazón de oro en ViX? A partir de esta fecha puedes ver los capítulos online

Producida por Pedro Ortiz de Pinedo para TelevisaUnivision, esta novela se perfila como el nuevo melodrama imprescindible de la temporada.

El estreno de la telenovela Corazón de Oro en la plataforma de streaming ViX está programado para el próximo viernes 12 de junio de 2026. El lanzamiento será antes que en televisión y podrás disfrutar 5 episodios cada viernes.

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¿De qué trata la telenovela Corazón de Oro? Disfrútala en streaming por ViX

Corazón de Oro es un drama familiar y de suspenso que sigue la historia de Luz Rueda López (Mayrín Villanueva), una madre muy trabajadora y dispuesta a cualquier sacrificio por el bienestar de su hija, Catalina Gómez Rueda (Gala Montes).

Sin embargo, la trama da un giro oscuro cuando la ambición de Catalina desata una tragedia, tras la disputa de una millonaria herencia.

Aunque también hay esperanza en medio de la tragedia, pues Luz se reencontrará con Miguel Ángel Arango-Nova (Gabriel Soto), su amor del pasado.

Elenco de Corazón de Oro: quién es quién en la nueva telenovela de ViX

El reparto del melodrama combina a figuras consagradas de la televisión con una nueva generación de talentos, quienes dan vida a los complejos nodos familiares de la historia.

El elenco de Corazón de Oro está conformado por:

  • Mayrín Villanueva como Luz Rueda López (protagonista)
  • Gabriel Soto como Miguel Ángel Arango-Nova (protagonista)
  • Gala Montes como Catalina Gómez Rueda (antagonista principal)
  • Cynthia Klitbo como Roberta Ifigenia "Tita" Ramírez (antagonista)
  • Diego Olivera como Eugenio Arango-Nova (antagonista)
  • Andrea Torre como Teresa Arango-Nova

El regreso de Gala Montes en un rol antagónico ha causado un fuerte impacto entres sus fans. Además de dar vida a la villana Catalina, la actriz es la encargada de interpretar el tema musical homónimo de la novela.

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