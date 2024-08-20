El Show, Crónica de un Asesinato: ¿Qué pasó en el capítulo 3 de la docuserie de Paco Stanley?

Video El Show, Crónica de un Asesinato: Por un retrato hablado, ‘El Cholo’ fue implicado en la muerte de Stanley

En el tercer episodio de El Show, Crónica de un Asesinato, la Procuraduría General del Distrito Federal aseguraba que Paco Stanley tenía relaciones con personalidades del narcotráfico, además de consumir cocaína. Si te perdiste algún detalle de esta docuserie, revive los capítulos completos en ViX .

Los ojos de las investigaciones apuntaban a varios posibles implicados, su compañero de trabajo Mario Bezares, la edecán Paola Durante, con quien además se le quiso relacionar sentimentalmente, así como el chofer Jorge García Escandón y Erasmo Pérez Gárnica, alias ‘El Cholo’, este último el presunto autor material del crimen.

Mario Bezares, del ‘Gallinazo’ a principal sospechoso de la muerte de Paco Stanley

Las pruebas presentadas por la autoridad, así como las contradicciones que habría cometido Mario Bezares, concluyeron que el comediante y bailarín era culpable de homicidio en agravio de Paco Stanley.

Gracias a esta docuserie, Mario Bezares señala lo que para el él fueron algunas irregularidades en su proceso y la presión a la que fue sometido para señarlo como uno de los responsables.

En el tercer capítulo ‘Con Pies de Plomo’, de El Show, Crónica de un Asesinato, Diego Enrique Osorno aporta al registro histórico de esa época los testimonios de Brenda Bezares, Liliana Amorós, testigos importantes de la escena del crimen, periodistas de la época y extractos de cómo se manejaron los reportes de la investigación en la televisión.

Además de contar con entrevistas de Mario Bezares, se suman los valiosos testimonios de Paola Durante y Erasmo Pérez Gárnica, mejor conocido como ‘El Cholo’, quien por un retrato hablado fue señalado como el autor material del asesinato de Paco Stanley.

El Show, Crónica de un Asesinato: ¿Cuántos capítulos integran la docuserie?



Este trabajo de Diego Enrique Osorno que ViX estrenó en el 2023 llega a la pantalla de Univision luego de un éxito rotundo en la plataforma de streaming.

La docuserie está integrada por cinco capítulos: ‘Nadie Puede Vivir Sin Entretenimiento’, ‘Duro y Directo’, ‘Con Pies de Plomo’, ‘Delincuentes’ y ‘Gori Gori’, siendo estos dos últimos los que faltan por transmitirse en Univision.

