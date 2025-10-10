La temporada 3 de Con Esa Misma Mirada se estrenará en ViX: resumen de la 2 para ponerte al día

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Con Esa Misma Mirada?

Pero, ¿en qué terminó la temporada 2 de la serie protagonizada por Angélica Rivera? Para ponerte al día, aquí tienes un resumen de la segunda temporada.

Resumen de los 8 capítulos de la temporada 2 de Con Esa Misma Mirada

La temporada 2 inicia exactamente en donde se quedó la 1: Octavio (Iván Sánchez) ‘cacha’ a Eloísa (Angélica Rivera) mientras se está probando lencería muy sensual para encontrarse con otro Pablo (Diego Klein), lo cual desata sus celos, a pesar de que él sigue su relación con Gabriela (Pamela Almanza).

Desafortunadamente, Matilde (Ivanna Castro) continúa con su trastorno alimenticio. Nadie en la familia se había dado cuenta, hasta que tiene un accidente de auto debido a lo débil que está por no comer nada.

Eloísa descubre por casualidad que Pablo está realizando una investigación periodística sobre Octavio, su despacho de abogados y una empresa que es su cliente. El miedo la invade y cree que la está usando para obtener más información.

A pesar de todo, la atracción entre ellos gana y unos días después tienen su primer encuentro apasionado (y Octavio se entera).

Antonia (Sofía Castro) decide seguir adelante con su embarazo y Gabriela es la primera en enterarse, aunque lo hace sin querer.

Los hijos de Eloísa descubren que tiene una relación con Pablo y no lo toman nada bien, pues consideran que el periodista quiere destruir a su padre.

Karen (Fernanda Borches), la jefa de Pablo, le pone un ultimátum: o deja de ver a Eloísa o pierde su trabajo, pues su relación afecta a su ética profesional. El periodista elige renunciar.

Entre Samuel (Nicolás Haza) y Renata (Ximena Herrera) comienza a haber atracción. Aunque ella se resiste al inicio, por el bien de su amistad con Eloísa, el hijo de su amiga insiste hasta que logra besarla.

Gabriela se molesta una y otra vez con Octavio, pues cree que él no deja de pensar en Eloísa. Le dice que pensó que su relación sería mucho mejor en cuanto se separara de ella, pero ahora se siente insegura sobre su futuro juntos.

En una conferencia de prensa de Octavio, todo el mundo se entera de la relación de Eloísa y Pablo y ella comienza a sufrir acoso por parte de la prensa, así como duras críticas de la sociedad, en especial por la diferencia de edad entre la pareja.

Antonia le informa a Octavio de su embarazo, pero él reacciona mal y le dice que lo decepcionó. La joven lo confronta porque ya está cansada de tenerle miedo.

Eloísa y Pablo se reconcilian, a pesar de que la madre de ella ha hecho de todo para interponerse.

Octavio va a la casa familiar para hablar con Eloísa sobre el embarazo de Antonia y ahí la encuentra en un momento muy candente con Pablo. Le reprocha su comportamiento, pero ella se defiende y le deja claro que no es nadie para juzgarla.

Cansada de los dramas y humillaciones por parte de su ex, Eloísa le dice que lo mejor es que ya se divorcien. Como era de esperarse, Octavio enfurece y le dice cosas muy hirientes. Además, le advierte que no le dará el divorcio.

Las amigas de Eloísa le dicen que es obvio que Octavio está arrepentido de haberla dejado y por eso actúa de esa manera, pero a ella le cuesta trabajo creerlo y prefiere no pensar en eso.

La madre de Eloísa organiza una subasta con obras de varios artistas y ahí Octavio compra una pintura que le gustó a Gabriela, solo que ninguno de los dos sabe que la pintó Eloísa.

Renata atraviesa un momento vulnerable, pues su hija ya no quiere verla. Samuel busca consolarla y el resultado es que tienen relaciones durante la subasta. Eloísa los encuentra y reacciona con mucho enojo.

De manera inesperada, Gabriela y Eloísa tienen una conversación en donde la protagonista le hace saber que no la odia y que el responsable de todo es Octavio. En la plática, Gabriela se entera de que su novio se niega a darle el divorcio a su ex.

Cansada de la situación, Gabriela le pone tres condiciones a Octavio para que su relación siga: divorciarse inmediatamente, casarse lo antes posible y que le dé trabajo en su despacho (porque renunciará a su empleo).

Pablo le habla a Eloísa del trabajo que les propusieron a él y a su exjefa en España y le pide que vaya con él, pues sólo son diez semanas. A ella le llama la atención la idea, pero no puede aceptar por sus hijos.

Poco después, Eloísa se entera de que, supuestamente, Pablo cobró el cheque por un millón de pesos que la madre de ella le ofreció para terminar con su relación. Sin embargo, quien cobró el dinero fue Julieta, su exmujer.

Antonia se da cuenta de que Matilde está tomando pastillas para bajar de peso y le pide que las tire y que deje de obsesionarse con eso. Su hermana menor finge deshacerse de las drogas, pero solo para que la deje en paz.

Además, desobedece al médico que le dijo que no debía bailar por un tiempo debido a la lesión que sufrió en el accidente. Al hacerlo, se lastima el pie aún más y ahora necesita una cirugía.

Matilde toca fondo cuando se entera de que su amiga falleció debido a las pastillas para bajar de peso. Sabe que tiene un trastorno alimenticio, pero no puede salir adelante sola, así que sus padres la internan en una clínica especial.

Eloísa confronta a Pablo por lo del cheque. Él le dice que jamás le haría algo así, pero ella ya no sabe si creerle.

Por una casualidad, Gabriela se entera de que Julieta fue quien cobró el cheque y le llama a Eloísa para contárselo. Al saberlo, la protagonista intenta disculparse con Pablo por no confiar en él, pero el periodista está muy dolido porque no le creyó.

A pesar de todo, Eloísa acude a despedirse de Pablo antes de que se vaya a España y él no puede evitar emocionarse, ya que la sigue amando.

¿Será que habrá una reconciliación cuando regrese? ¿Su amor resistirá todas las intrigas y el tiempo separados? ¿Octavio le dará el divorcio a Eloísa y la dejará en paz?