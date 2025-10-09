La temporada 2 de Con Esa Misma Mirada llega a Univision: resumen de la 1 para que no pierdas detalle

La serie Con Esa Misma Mirada, protagonizada por Angélica Rivera, Diego Klein y otros talentosos actores, ha causado un gran furor desde su estreno en Univision el pasado 29 de septiembre.

¿En dónde puedo ver la segunda temporada de Con Esa Misma Mirada? Fecha de estreno

La temporada 2 de Con Esa Misma Mirada se estrena este 9 de octubre por Univision, a las a las 8P/7C, y aquí tienes un resumen de la temporada 1, para estar al día.

¿Qué pasó en la temporada 1 de Con Esa Misma Mirada? Resumen de los 8 capítulos

La primera temporada nos presentó a los personajes y las diferentes circunstancias que enfrentan en la serie.

Eloísa (Angélica Rivera) es una atractiva mujer que ronda los 50 años y cree que ha logrado la vida perfecta: un feliz matrimonio de 25 años y una estrecha relación con sus tres hijos, quienes ya empiezan a forjar su propio camino.

Eloísa, protagonista de Con Esa Misma Mirada

Sin embargo, poco a poco empieza a notar que marido Octavio (Iván Sánchez) ya no la aprecia como antes y no se muestra atraído hacia ella. La estocada final llega cuando descubre que él le es infiel con una mujer más joven, Gabriela (Pamela Almanza).

Octavio y Gabriela, personajes de Con Esa Misma Mirada

En un principio, Eloísa está tan sorprendida que no quiere saber más detalles de la infidelidad de su esposo. Se niega a reconocer que su vida ya no es como antes y por eso busca reconquistarlo con un viaje romántico, y hasta se anima a usar ropa más atrevida para él.

A pesar de sus esfuerzos y de estar dispuesta a perdonar la traición, se da cuenta de que el amorío de Octavio con Gabriela no es algo pasajero y decide ponerle fin a su matrimonio.

Pero la vida da muchas vueltas, pues mientras enfrenta estos problemas maritales, la protagonista conoce a Pablo Casas (Diego Klein), un periodista varios años más joven que ella. El galán queda deslumbrado desde el primer momento en que ve a Eloísa, mientras que ella poco a poco se siente atraída por su carisma y atenciones.

Pablo Casas, personaje de Con Esa Misma Mirada



Pero las cosas no son tan sencillas, pues todo se complica por las acciones de los hijos de Eloísa y Octavio: Antonia (Sofía Castro), Matilde (Ivanna Castro) y Samuel (Nicolás Haza).

Antonia se acaba de graduar como abogada y comienza a trabajar en la exitosa firma de su padre, pues está dispuesta a hacer cualquier cosa para enorgullecerlo. Además, admira a Gabriela como profesionista (sin saber que es la amante de su papá) y quiere ser como ella.

La relación de Octavio con Matilde y Samuel es muy diferente, pues hay muchos roces entre ellos porque el patriarca no está de acuerdo con las profesiones que eligieron: bailarina de ballet y fotógrafo, respectivamente. Eloísa sí los apoya e intercede por ellos para que puedan dedicarse a sus pasiones, aunque eso genera más problemas entre la pareja.

Los hijos de Eloísa y Octavio en Con Esa Misma Mirada

Por una casualidad, Gabriela contrata a Samuel para que le tome una sesión de fotos sensuales, las cuales piensa regalarle a Octavio por su segundo aniversario de novios.

Mientras tanto, Octavio se da cuenta de que realmente está a punto de perder a Eloísa (y la vida familiar ideal que eso implica), así que intenta reconquistarla. Pero ella encuentra las fotografías sexys de su amante y decide que no vale la pena darle otra oportunidad.

Eloísa le pide a Octavio que se vaya de la casa, pues no soporta ni verlo. Al salir, él se encuentra con sus hijos y solo les dice que su madre le pidió un tiempo, pero no menciona nada de su infidelidad para no quedar mal frente a ellos.

Matilde es la única que sospecha que algo malo ocurrió y no sabe cómo sentirse. Samuel se muestra solidario con Eloísa, pero Antonia toma partido a favor de su papá.

En estos difíciles momentos, llega la mamá de Eloísa, una mujer fría y a quien solo le interesan las apariencias. Se muestra muy poco comprensiva con la situación de su hija y hasta le insiste en que no debe divorciarse.

Mamá de Eloísa en Con Esa Misma Mirada



Sin hacer caso a la recomendación de su madre, la protagonista se mantiene firme en su decisión de rehacer su vida sin su esposo. Por su parte, Octavio elige seguir su relación con Gabriela, pues ya no hay nada que les impida estar juntos.

PUBLICIDAD

Mientras esto ocurre, Pablo realiza una investigación periodística que involucra a Octavio en un escándalo y pone en riesgo su imagen pública y sus negocios.

Poco después, Antonia descubre que la separación de sus padres fue por la infidelidad de Octavio, pero aun así culpa a Eloísa por no saber conservar su amor. Para empeorar todo, se encuentra con un problema propio: está embarazada de su novio.

En cuanto a Matilde, ella enfrenta una situación grave y nadie de su familia se ha dado cuenta: desarrolló un trastorno de la conducta alimenticia, debido a las exigencias del ballet y la mala influencia de una amiga, y eso le está causando problemas en su salud física y mental.

Por su parte, Samuel comienza a trabajar con Renata, una de las amigas de Eloísa, quien es bastante atractiva y liberal con los temas del amor, por lo que parece tenerlo deslumbrando.

En el capítulo final de la primera temporada de Con esa misma mirada, Eloísa y Pablo finalmente tienen un momento romántico, que promete llevarlos a una relación sólida. Lo que ninguno de las dos sospecha es que la investigación de él podría amenazar la chispa que recién se encendió.