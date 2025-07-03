¿Con Esa Misma Mirada tendrá tercera temporada? La 2 dejó muchos cabos sueltos

Video Angélica Rivera en exclusiva: todo sobre la segunda temporada | Con Esa Misma Mirada

¿Cuántas temporadas tiene Con Esa Misma Mirada?

La serie de ViX Con Esa Misma Mirada está teniendo un éxito arrasador. En cuanto se estrenó la primera temporada de la serie protagonizada por Angélica Rivera y Diego Klein, los fans ya pedían una segunda.

Tras el lanzamiento de la temporada 2 de Con Esa Misma Mirada el pasado 27 de junio, de nueva cuenta los fans maratonearon los 8 capítulos de la historia y exigieron inmediatamente por una tercera entrega.

¿Con Esa Misma Mirada tendrá temporada 3 en ViX?

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la continuación de la historia de Eloísa (Angélica Rivera), Pablo Casas (Diego Klein) y Octavio Hidalgo (Iván Sánchez).

No obstante, el final de la temporada 2 no fue tan concluyente, lo que podría indicar que aún hay espacio para desarrollar más historias o profundizar en algunos personajes.

¿Qué podría pasar en la temporada 3 de Con Esa Misma Mirada?

Ya que no se ha confirmado el lanzamiento de la tercera temporada de la serie, tampoco se sabe cuál sería su trama.

Sin embargo, al tomar en cuenta el final de la segunda temporada de Con Esa Misma Mirada, se pueden plantear algunos escenarios. Por ejemplo, ¿Eloísa y Pablo tienen posibilidad de volver, después de que él aceptó el trabajo en España?, ¿Octavio cumplirá con el ultimátum de Gabriela?

Por el lado de los hijos de Eloísa y Octavio también hay mucho que explorar, como la rehabilitación de Matilde después de que desarrolló un trastorno alimenticio, la nueva fase de Antonia como mamá o el crecimiento de Samuel tras el rechazo de Renata.

Por si fuera poco, también quedó abierta la trama de Fernanda, la hermana de Eloísa, de quien se sabe poco, pero surgen sospechas de que su esposo la maltrata.