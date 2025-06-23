Llega la temporada 2 de Con Esa Misma Mirada: el resumen de la T1 para que no pierdas detalle

Video Con esa misma mirada: el tráiler de la temporada 2 enciende llamas por todas partes

¿De qué trata Con Esa Misma Mirada?

La historia se centra en Eloísa, una mujer madura que, luego de descubrir que su esposo tiene una amante más joven, debe reconstruir la cómoda vida que llevaba hasta ese momento.

¿Qué pasó en la primera temporada de Con Esa Misma Mirada? Resumen de todos los capítulos

La temporada 1 de la serie (disponible en exclusiva en ViX) nos presentó a los personajes y las circunstancias que los rodean.

Eloísa (Angélica Rivera) es una mujer que ronda los 50 años y cree haber construido la vida perfecta: tiene un matrimonio de 25 años y una relación estrecha con sus tres hijos. Sin embargo, nota que su marido Octavio (Iván Sánchez) ya no se siente atraído hacia ella. Luego, descubre que mantiene un romance con una mujer más joven, Gabriela (Pamela Almanza). Esto desata conflictos y destapa secretos guardados.



Inicialmente, Eloísa evita saber más detalles de la infidelidad de su esposo e incluso busca reconquistarlo con ropa más atrevida y un viaje romántico. Sin embargo, cuando se da cuenta de que el amorío no es algo pasajero, decide ponerle punto final a su matrimonio.

Al mismo tiempo que surgen los problemas en su vida marital, Eloísa conoce a Pablo Casas (Diego Klein), quien con su carisma y atenciones comienza a llamar su atención.

'Con esa misma mirada'. Imagen ViX



La trama se complica aún más con el actuar de los hijos de Eloísa y Octavio: Antonia (Sofía Castro), Matilde (Ivanna Castro) y Samuel (Nicolás Haza). La primera quiere empezar a trabajar con su papá como abogada, específicamente de la mano de Gabriela, aunque sin saber la relación entre ellos dos. Su padre le concede su deseo y la integra a ese equipo.

Por su parte, Matilde y Samuel tienen roces con su padre, pues quieren dedicarse a las artes (ballet y fotografía, respectivamente), pero él no aprueba dichas profesiones. Eloísa es la única que los apoya e intercede por ellos ante el patriarca, lo que genera más problemas en la pareja.

Por si fuera poco, Gabriela contrata a Samuel para tomarle unas fotos sensuales, que serían un regalo para Octavio por el segundo aniversario de su relación.

'Con esa misma mirada'. Imagen ViX



Cuando Octavio se da cuenta de que está a punto de perder a Eloísa, intenta reconquistarla, pero ella encuentra los retratos de su amante y decide no darle una segunda oportunidad.

Eloísa le pide a Octavio dejar su hogar. Al salir, él se encuentra con sus hijos y les dice que su madre le pidió un tiempo, pero sin mencionar nada sobre su infidelidad. Matilde es la única que sospecha lo que realmente pasó; en contraste, Antonia toma partido a favor de su papá. Samuel se muestra solidario con Eloísa.

En estos difíciles momentos, llega la mamá de Eloísa, una mujer insensible y poco comprensiva con lo que está viviendo s hija. De hecho, le insiste que no debe divorciarse y que es su deber luchar por su familia.

Contrario a la recomendación de su madre, la protagonista se mantiene firme en su decisión de rehacer su vida sin su esposo. Por su parte, Octavio elige seguir su relación con Gabriela, pues ya no hay nada que les impida estar juntos.

'Con esa misma mirada'. Imagen ViX



Mientras esto sucede, Pablo realizaba una investigación periodística que involucraba a Octavio en un escándalo y ponía en riesgo su imagen pública y sus negocios.

Eventualmente, Antonia descubre el motivo por el que terminó el matrimonio de sus padres, pero, de igual manera, le culpa a Eloísa por haber perdido el amor de Octavio. Sin embargo, pronto se encuentra con un problema propio: está embarazada de su novio.

Sin que su familia lo sepa, Matilde también se enfrenta a una situación grave: comienza a tener problemas de salud física y mental por influencia de una amiga.

Por su parte, Samuel comienza a trabajar con Renata, una de las amigas de Eloísa y quien parece deslumbrarlo.

En el capítulo final de la primera temporada de Con esa misma mirada, Eloísa y Pablo finalmente tienen un momento romántico, que promete florecer en una relación. Lo que ninguno de las dos sospecha es que la investigación de él podría amenazar la chispa que recién se encendió.

Además, Octavio sospecha que su exesposa tiene un nuevo romance, pues encuentra lencería que nunca antes había visto en su casa.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Con Esa Misma Mirada?

Con un final tan intrigante, no es de extrañarse que la audiencia esté esperando con ansias los nuevos capítulos de la serie protagonizada por Angélica Rivera.