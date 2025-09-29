Con Esa Misma Mirada

Con Esa Misma Mirada llega a Univision: cuándo y a qué hora ver la temporada 1 y 2

La exitosa serie Con Esa Misma Mirada, protagonizada por Angélica Rivera y Diego Klein, llega a Univision. Te decimos fecha y horario de estreno.

Por:Vanessa Mena
Video Con Esa Misma Mirada: estreno en Univision

Angélica Rivera tuvo un espectacular regreso al mundo del espectáculo con la serie Con Esa Misma Mirada, la cual primero se estrenó en ViX y ahora llega a Univision para que la disfrutes.

¿De qué trata Con Esa Misma Mirada?

La protagonista es Eloísa Obregón (Angélica Rivera), una mujer que ronda los cincuenta años y que toda su vida adulta la ha dedicado a ser madre, esposa y ama de casa.

Ella se siente feliz con su vida, pues todo lo que ha hecho ha sido por amor a su familia. Sin embargo, poco a poco se da cuenta de que su esposo Octavio (Iván Sánchez) ya no la ve como antes: constantemente le recuerda que ya no es una jovencita y, al parecer, ya no tiene mucho interés por ella.

'Con esa misma mirada', segunda temporada.
Imagen ViX

Todo empeora cuando Eloísa descubre que Octavio le es infiel con una compañera de trabajo mucho más joven y que, de hecho, su relación ya lleva dos años y ella no se había dado cuenta.

A la par de que ocurre todo esto, la protagonista descubre a un hombre varios años mayor que ella, pero con quien parece tener una conexión (aunque no quiera reconocerlo). Se trata de Pablo Casas (Diego Klein), un periodista que está recién divorciado, pero que se enamora de Eloísa en cuanto la ve.

Serie Con esa misma mirada
Imagen ViX

Los actores y actrices que conforman el elenco de Con Esa Misma Mirada

La serie tiene un reparto de primer nivel, conformado por:

  • Angélica Rivera - Eloísa Obregón
  • Diego Klein - Pablo Casas
  • Iván Sánchez - Octavio Hidalgo
  • Pamela Almanza - Gabriela Esquivel
  • Sofía Castro - Antonia Hidalgo
  • Ivanna Hidalgo - Matilde Hidalgo
  • Nicolás Haza - Samuel Hidalgo

Entre otros actores.

Con Esa Misma Mirada, temporada 2.
Con Esa Misma Mirada, temporada 2.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Con Esa Misma Mirada en Univision?

Podrás ver las temporadas 1 y 2 de Con Esa Misma Mirada en Univision a partir del 29 de septiembre, en el horario 8P/7C.

