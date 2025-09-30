Quién es quién en Con Esa Misma Mirada: los actores que conforman al elenco (y sus personajes)

Video Con Esa Misma Mirada: estreno en Univision

Con Esa Misma Mirada, temporadas 1 y 2, se estrenó en Univision este 29 de septiembre, en el horario 8P/7C.

La serie nos muestra la historia de Eloísa Obregón, una atractiva mujer que ronda los 50 años, y quien toda su vida adulta se ha dedicado a ser una madre y esposa muy dedicada.

Ella cree que su vida es prácticamente perfecta, hasta que descubre que su esposo la engaña con una mujer más joven. A la par, ella conoce a un hombre que podría cambiar todo su mundo.

El elenco de Con Esa Misma Mirada

Te presentamos a los actores y actrices que forman parte del elenco de la serie, así como los personajes que interpretan.

Angélica Rivera es Eloísa Obregón en Con Esa Misma Mirada

La actriz realizó su regreso triunfal a la pantalla chica con su papel de Eloísa Obregón, una mujer madura pero muy atractiva, quien tendrá que reorganizar su vida luego de descubrir la infidelidad de su esposo.

Angélica Rivera en Con Esa Misma Mirada Imagen TelevisaUnivision / Argos Televisión

Diego Klein es Pablo Casas en Con Esa Misma Mirada

El actor de 37 años se ha posicionado como todo un galán gracias a su actuación como Pablo Casas en la serie. Él interpreta a un periodista muy comprometido con su trabajo, que además se siente flechado por Eloísa en cuanto la ve.

Diego Klein en Con Esa Misma Mirada Imagen TelevisaUnivision / Argos Televisión

Iván Sánchez es Octavio Hidalgo en Con Esa Misma Mirada

El artista español da vida a Octavio Hidalgo, un poderoso abogado que aparenta tener una vida familiar perfecta, pero al mismo tiempo mantiene una relación con una mujer más joven.

Iván Sánchez en Con Esa Misma Mirada Imagen TelevisaUnivision / Argos Televisión

Pamela Almanza es Gabriela en Con Esa Misma Mirada

El personaje de la guapa actriz es Gabriela, la amante de Octavio. Es una mujer hermosa y con una carrera exitosa, pero no es del todo feliz, porque en el fondo sabe que el hombre que ama nunca la reconocerá en público.

Pamela Almanza en Con Esa Misma Mirada Imagen TelevisaUnivision / Argos Televisión

Sofía Castro es Antonia Hidalgo en Con Esa Misma Mirada

Curiosamente, Sofía es hija de Angélica Rivera también en la ficción. Antonia es una joven ambiciosa y dispuesta a hacer lo que sea con tal de que su padre se sienta orgulloso de ella, incluso exigirle a su madre que le perdone la infidelidad y todo sea como antes.

Sofía Castro en Con Esa Misma Mirada Imagen TelevisaUnivision/Argos Televisión

Ivanna Castro es Matilde en Con Esa Misma Mirada

Es la hija más pequeña de Eloísa y Octavio. La adolescente estudia ballet y toda su vida gira en torno a eso. El problema es que, con tal de triunfar en un mundo tan competitivo como es el de la danza, llegará al extremo de poner en riesgo su salud.

Ivanna Castro en Con Esa Misma Mirada Imagen TelevisaUnivision/Argos Televisión

Nicolás Haza es Samuel Hidalgo en Con Esa Misma Mirada

El actor, quien en la vida real es hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, interpreta a Samuel. El joven es muy cercano a su madre, Eloísa, mientras que todo el tiempo está discutiendo con Octavio, quien no está de acuerdo con que su hijo sea fotógrafo.

Nicolás Haza en Con Esa Misma Mirada Imagen TelevisaUnivision / Argos Televisión

Ximena Herrera es Renata en Con Esa Misma Mirada

Renata, interpretada por Ximena Herrera es el personaje que le pone ‘chispa’ a la historia. Es una de las mejores amigas de Eloísa y tiene una manera muy particular de ver la vida y las relaciones, por lo que animará a su amiga a darse una nueva oportunidad en el amor.