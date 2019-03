La política de las emociones: de los recuerdos a los momentos

La emblemática y centenaria marca Kodak entró en enero de 2012 en concurso de acreedores. La compañía no supo entender los cambios culturales, de producto y servicio que la fotografía celular y digital habían introducido entre los consumidores. Su derrota empresarial fue una derrota cultural y tecnológica . Creyeron que su negocio eran los carretes, y no comprendieron que su negocio, de verdad, eran los recuerdos. Cuando estos se diluyeron, hasta la inmaterialidad de lo digital, en la aceleración cotidiana de la vida digital, el fin estaba cerca. Y así fue.

El like está ganando la batalla al think. La paranomasia afecto ( like) y efecto ( think) explican muy bien la gran metáfora de nuestra contemporaneidad: una sola letra cambia el sentido total de las palabras. Como explorador/explotador, hiel/miel, agitado/agotado. El desplazamiento de las ecuaciones racionales a las pulsiones emocionales está modificando de manera dramática la aproximación de los electores en muchos contextos diferentes: el voto ya no se piensa, se siente. Y se decide, en consecuencia y, muchas veces, sin conciencia. Los psicólogos desplazan a los ideólogos.