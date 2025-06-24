Goblin: El Guardián es más que una historia de amor: ¿De qué trata el popular K-drama?
Goblin: El Guardián ha fascinado a miles de personas con su historia de amor, pues retrata un amor que trasciende el tiempo. Te damos los detalles del K-drama que podrás disfrutar por UNIMÁS a partir del 9 de julio, en el horario 10P/9C.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La popularidad de los K-dramas ha explotado tanto en años recientes, que incluso han cautivado audiencias fuera de Corea del Sur.
Si quieres adentrarte en el mundo de los melodramas coreanos, Goblin: El Guardián es la mejor opción para iniciar. Te contamos cuál es su trama, ¡te encantará!
¿De qué trata el K-drama Goblin: El Guardián?
La historia nos sitúa en diferentes épocas de la historia coreana. Todo empieza con Kim Shin, un general del reino de Goryeo. A pesar de su lealtad y buen desempeño, el rey lo traiciona y lo mata.
No obstante, el destino le concede una segunda oportunidad de vida, pero con una condición: se convertirá en un ser inmortal, llamado Goblin, lo que significa que verá morir a todos sus seres queridos mientras él sigue vivo por toda la eternidad.
Solo hay una persona que puede romper esta maldición: una chica con poderes sobrenaturales, capaz de remover la espada que acabó con la vida de Kim Shin. A ella se le conoce como 'la novia del Goblin'.
A lo largo de sus capítulos, Goblin: El guardián nos transporta entre diferentes épocas de la historia, nos permite ver el sufrimiento de Kim Shin por la maldición de ser el Goblin y su felicidad por encontrar a su novia.
¿Dónde ver el K-drama Goblin: El Guardián?
Esta serie coreana se transmitirá por UNIMÁS a partir del 9 de julio, en el horario de 10P/9C. Sin duda, es una gran oportunidad para que un nuevo público la conozca o para que los fans de este K-drama que se lanzó en 2016 recuerden los momentos más románticos.