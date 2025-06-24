Goblin: El Guardián es más que una historia de amor: ¿De qué trata el popular K-drama?

Video El guapo protagonista de 'Urgencias existenciales', el k-drama que está triunfando en Netflix

La popularidad de los K-dramas ha explotado tanto en años recientes, que incluso han cautivado audiencias fuera de Corea del Sur.

Si quieres adentrarte en el mundo de los melodramas coreanos, Goblin: El Guardián es la mejor opción para iniciar. Te contamos cuál es su trama, ¡te encantará!

¿De qué trata el K-drama Goblin: El Guardián?

La historia nos sitúa en diferentes épocas de la historia coreana. Todo empieza con Kim Shin, un general del reino de Goryeo. A pesar de su lealtad y buen desempeño, el rey lo traiciona y lo mata.

No obstante, el destino le concede una segunda oportunidad de vida, pero con una condición: se convertirá en un ser inmortal, llamado Goblin, lo que significa que verá morir a todos sus seres queridos mientras él sigue vivo por toda la eternidad.

Solo hay una persona que puede romper esta maldición: una chica con poderes sobrenaturales, capaz de remover la espada que acabó con la vida de Kim Shin. A ella se le conoce como 'la novia del Goblin'.

A lo largo de sus capítulos, Goblin: El guardián nos transporta entre diferentes épocas de la historia, nos permite ver el sufrimiento de Kim Shin por la maldición de ser el Goblin y su felicidad por encontrar a su novia.

¿Dónde ver el K-drama Goblin: El Guardián?