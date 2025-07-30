W: Dos Mundos llega a UNIMÁS: fecha de estreno, horario y todo sobre este K-drama

Los K-dramas demuestran que una buena historia atraviesa las barreras del idioma, cultura y geografía. En años recientes, las series coreanas se han posicionado como las favoritas y más buscadas por millones de personas en todo el mundo.

Afortunadamente para los fans de estas series, cada vez hay formas más accesibles de verlas. UNIMÁS, por ejemplo, estrenará uno de los títulos más populares en la última década.

¿De qué trata el K-drama W: Dos Mundos? Sinopsis

Oh Yeon Joo es una cirujana cardíaca e hija del escritor de W, el webtoon (historietas digitales) más famoso de Corea. Un día, su padre desaparece misteriosamente y ella debe buscarlo. Mientras lo hace, es transportada al mundo ficticio de W.

W: Dos Mundos, personaje Oh Yeon Joo Imagen Chorokbaem Media

En sus primeros momentos en dicha dimensión, salva de manera fortuita a Kang Chul, el protagonista de la historia, de un fatídico final, lo que provoca que él se enamore de ella.

Al mismo tiempo que investiga la desaparición de su padre, Yeon Joo debe descubrir por qué puede transitar entre el mundo real y el de W: el amor de Kang Chul será clave en su aventura.

El K-drama W: Dos Mundos llega a UNIMÁS. Imagen Chorokbaem Media.



Desde su estreno el 2016, este K-drama ha sido mundialmente aplaudido por el uso de efectos especiales para diferenciar el ‘mundo real’ del del webtoon, así como las actuaciones del reparto.

¿Dónde puedo ver el K-drama W: Dos Mundos?

Los fans de las series coreanas ya no tendrán que pasar horas buscando los capítulos de W: Dos Mundo en línea, pues, a partir del 13 de agosto, se transmitirá por la señal de UNIMÁS.

Fecha de estreno del K-drama W: Dos Mundos en UNIMÁS

El popular K-drama se estrenará en UNIMÁS el miércoles 13 de agosto a las 10P/9C.

El K-drama W: Dos Mundos llega a UNIMÁS. Imagen Chorokbaem Media.

Horario para ver el K-drama W: Dos Mundos en UNIMÁS

W: Dos Mundos se transmitirá de lunes a viernes en el horario de 10P/9C.

Los actores que conforman el elenco de W: Dos Mundos

Todo el reparto ha sido aplaudido por sus actuaciones en este K-drama, especialmente los protagonistas.

El elenco de W: Dos Mundos está conformado de la siguiente manera:

Han Hyo-joo interpreta a Oh Yeon Joo, la médica que se verá inmersa entre los dos mundos y que debe salvar a su padre tras su misteriosa desaparición.

Lee Jong-Suk le da vida a Kang Chul, el protagonista de W, un medallista olímpico y exitoso empresario con un triste pasado: su familia fue asesinada y, por su entrenamiento en tiro, fue señalado como el principal sospechoso; después de probar su inocencia, debe descubrir quién fue el verdadero asesino.

Han Hyo-joo y Lee Jong-Suk son los protagonistas de W: Dos Mundos. Imagen Chorokbaem Media.



Jung Yoo-jin es Yoon So-hee, la secretaria de Kang Chul y eterna enamorada; originalmente, estaba pensada como la protagonista femenina del webtoon W, pero es desplazada por Yeon Joo.

Lee Tae-Hwan interpreta a Seo Do-yoon, el guardaespaldas y mejor amigo de Kang Chul.

Kim Eui-sung encarna a Han Sang-hoon, el padre de Yeon Joo y autor del webtoon W.