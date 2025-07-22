¿Qué es un Goblin en la cultura coreana? Está inspirado en un duende llamado 'dokkaebi'

Video Ji Eun-tak llega a vivir a casa de Kim Shin y La Parca

En Goblin: El Guardián conocemos la intensa historia de Kim-Shin, quien muchos años atrás fue un valiente guerrero, pero tras su muerte fue condenado por los dioses a vivir eternamente como un goblin, es decir, un duende.

Aunque en la cultura occidental un duende suele asociarse con una criatura maliciosa, en Corea del Sur es muy diferente, ya que además de nombrarse como 'dokkaebi' en el idioma coreano, tiene un trasfondo místico y espiritual.

Goblin: El Guardián Imagen tvN

¿Qué es un Goblin en la cultura coreana?

Los 'dokkaebi' son entes sobrenaturales que no nacen como dioses ni como fantasmas, sino que surgen cuando ciertos objetos antiguos, especialmente herramientas del hogar o pertenencias, son abandonados.

Algo que los diferencia de los fantasmas es que no están ligados directamente a la muerte y suelen poseer habilidades mágicas, como la capacidad de aparecer y desaparecer, cambiar de forma o conceder recompensas a los humanos según su comportamiento.

También son mencionados en diversos cuentos y leyendas, y se cree que son guardianes de las montañas, los bosques y los ríos, pues protegen estos lugares y desempeñan un papel vital en el mantenimiento del equilibrio de la naturaleza, asegurando la continuación de la vida y el bienestar de todos los seres.

Imagen CJ E&M Media Content Division



Existen relatos donde los dokkaebi son justicieros que castigan a los malvados y premian a los honestos. Por ello, en la antigüedad eran venerados con diversos rituales para que proporcionaran fortuna y protección a ls familias.

¿Qué significa ser un duende dentro del K-drama Goblin el Guardián?

Este concepto fue reimaginado en la exitosa serie coreana, pues el goblin es una figura trágica, poderosa y de apariencia humana llena de poderes sobrenaturales como hacer magia, ver otros espíritus, teletransportarse mediante portales, levitar o cambiar el clima mediante su estado de ánimo. Es decir, es prácticamente indestructible y con un poder ilimitado.

Dentro de la trama de Goblin: el Guardián, para Kim Shin ser un duende significa cargar con la maldición de la inmortalidad, ver a todos los seres queridos morir, y buscar a su "novia", la única persona capaz de quitarle la espada clavada en su pecho y liberarlo del sufrimiento eterno. Esta reinterpretación convierte al goblin en un ser atrapado entre el mundo de los vivos y el más allá, dotado de poderes mágicos pero condenado a la soledad.

Goblin: El Guardián Imagen Hwa&Dam Pictures.