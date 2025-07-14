¿Quién es quién en Goblin: El Guardián? El protagonista del K-drama es un galán internacional

La base de seguidores de los K-dramas es más fuerte que nunca gracias a las emotivas tramas románticas que conmueven al público. El próximo 9 de julio a las 10P/9C por UNIMÁS, podremos disfrutar de Goblin: El Guardián, una producción que sigue siendo muy querida a casi una década de su lanzamiento.

A continuación, te presentamos a los actores que dan vida a sus entrañables personajes.

Personajes y actores del K-drama Goblin: El Guardián

Kim Shin (Gong Yoo)

El actor Gong Yoo, reconocido por su participación en producciones como 'El juego del calamar' y 'Estación Zombie: Tren a Busan', apareció en diversas novelas coreanas antes de su salto internacional. Sin embargo, el que lo llevó al estrellato fue Goblin: El Guardián.

En esta serie interpreta a Kim Shin, un antiguo general que fue traicionado y ejecutado por el rey al que servía. No obstante, no murió del todo, ya que fue condenado a convertirse en un goblin inmortal (una especie de duende en la mitología coreana) y para romper su maldición debe encontrar a 'La novia del goblin'.

Ji Eun Tak (Kim Go Eun)

Ji Eun Tak es una joven que desde niña puede ver espíritus. Aunque su vida transcurre con cierta normalidad, todo cambia al conocer a Kim Shin. Él intenta convencerla de que lo ayude a terminar con su existencia eterna, pero un giro inesperado complicará sus planes.

Kim Go Eun, quien se quedó con el rol, tiene una gran experiencia en pantalla. Ha participado en series como 'Yumi's Cells', 'El Rey: Eterno Monarca' y 'Cheese in the trap'.

Sunny (Yoo In-na)

Es dueña del restaurante donde trabaja Ji Eun Tak. Sunny se ve involucrada en la historia sin saberlo, debido a una conexión especial con la protagonista.

Este personaje fue interpretado por Yoo In-na, quien ya era conocida por su trabajo en 'Secret Garden', 'The Greatest Love' y 'Touch My Heart'.

El ángel de la muerte (Lee Dong-wook)

Se trata de un ser con más de 300 años de existencia que, como su nombre indica, guía a las almas al más allá. A lo largo de la serie se cruza en el camino de Kim Shin y entre ellos surge una gran amistad.

El encargado de darle vida en pantalla es Lee Dong-wook, quien además de ser modelo obtuvo gran reconocimiento como actor en dramas como 'My Girl', 'La Dolce Vita' y 'Mandate of Heave'.

Yoo Deok Hwa (Yook Sung-jae)

Aunque aparenta ser un joven común, en realidad es el heredero de una familia destinada a servir al Goblin desde hace varias generaciones. Él se convierte en su asistente y confidente durante gran parte de la historia.

El actor y cantante Yook Sung-jae, integrante del grupo de K-pop BtoB, fue elegido para este papel, el cual es uno de los más importantes de su carrera.