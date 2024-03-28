Inicia la batalla de los talentos en La Descarga por UNIMÁS: los jueces se enfrentarán para formar sus equipos
Inicia una nueva etapa en la competencia de canto más intensa, ahora serán los jueces Maía, Santiago Cruz, Gusi y Marbelle quienes se enfrentarán para formar sus equipos con sus participantes favoritos. Disfrútala en La Descarga esta noche a las 10P/9C por UNIMÁS.
El reality show de canto más intenso se pone cada vez mejor, las audiciones para ganarse un lugar en la competencia terminaron y comienza la batalla por formar los equipos, en donde los jueces se enfrentarán por elegir a sus favoritos. No te lo puedes perder esta noche en La Descarga a las 10P/9C por UNIMÁS.
Más de 90 aspirantes a estrellas llegaron para probar su talento, pero solo 44 de ellos lograron quedarse en la competencia y ahora Maía, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle entrarán a la batalla para escoger cada uno a 11 participantes y luchar por el triunfo.
Voces impactantes y las primeras fricciones entre los jueces de La Descarga
A lo largo de varias semanas vimos un verdadero derroche de talento sobre la tornamesa del show. Los participantes que llegaron de todo Colombia y de diferentes partes de Latinoamérica dieron su mejor esfuerzo y hubo voces que nos impactaron.
Por el escenario desfilaron muchos de los concursantes que habían triunfado en otros realities musicales y sin duda llegaron con todas las herramientas para triunfar. Ese fue el caso de 'El Indio' Harim, Stefany Zabaleta, José Miel, Raymond Cespedes y muchos más.
Sin embargo, cada aspirante debía lograr la unanimidad de los jueces para poder quedarse en la competencia y aunque alguno de ellos apretara el botón para darles la oportunidad, si no lo hacían los cuatro, no ganarían su lugar en La Descarga, así que hubo dolorosas despedidas para muchos.
Eso sí, con esta mecánica del show, los desacuerdos no faltaron y las fricciones entre los jueces no se hicieron esperar. En algún momento a Gusi, Maía, Marbelle y Santi les tocó rechazar a un participante que se había ganado la aprobación del resto.
¿Qué es lo que viene en La Descarga?
Ahora, en el show conducido por Jessica Cediel y Carlos Calero, se vivirá una nueva etapa conocida como La Selección, donde las reglas del juego cambian y ahora Marbelle, Gusi, Maía y Santiago Cruz, tendrán que enfrentarse por los 44 concursantes.
En La Selección, cada uno de los mentores escogerá a 11 participantes para formar sus equipos. Esto ocurrirá a través de una prueba en la que cada aspirante cantará por poco más de dos minutos para los mentores. Ellos deberán ser rápidos para seleccionar a sus favoritos, pues más de uno podría quererlos en su equipo.
Desde que comenzaron las audiciones Maía, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle no dudaron en mostrar su interés cuando alguno de los aspirantes los impresionaba, así que eso nos da una idea de los talentos por los que los jueces pelearán.
Luego de formarse los grupos, vendrá La Prueba en donde los mentores cantarán a dúo con sus pupilos y los cuatro participantes que no convenzan con su talento quedarán eliminados del show.
Esta intensa batalla de canto solo ha empezado y ya vivimos momentos muy emocionantes, así que seguro lo que se viene será aún más impactante. Disfruta La Descarga de lunes a viernes a las 10P/9C por UNIMÁS.