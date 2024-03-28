Inicia la batalla de los talentos en La Descarga por UNIMÁS: los jueces se enfrentarán para formar sus equipos

Video ¡Comienza la pelea por las mejores voces!: Los mentores están listos para formar sus equipos en La Descarga

El reality show de canto más intenso se pone cada vez mejor, las audiciones para ganarse un lugar en la competencia terminaron y comienza la batalla por formar los equipos, en donde los jueces se enfrentarán por elegir a sus favoritos. No te lo puedes perder esta noche en La Descarga a las 10P/9C por UNIMÁS.

Más de 90 aspirantes a estrellas llegaron para probar su talento, pero solo 44 de ellos lograron quedarse en la competencia y ahora Maía, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle entrarán a la batalla para escoger cada uno a 11 participantes y luchar por el triunfo.

Voces impactantes y las primeras fricciones entre los jueces de La Descarga

A lo largo de varias semanas vimos un verdadero derroche de talento sobre la tornamesa del show. Los participantes que llegaron de todo Colombia y de diferentes partes de Latinoamérica dieron su mejor esfuerzo y hubo voces que nos impactaron.

Video Stefany Zabaleta se arrodilla en el momento más crítico de la canción para alcanzar la nota



Por el escenario desfilaron muchos de los concursantes que habían triunfado en otros realities musicales y sin duda llegaron con todas las herramientas para triunfar. Ese fue el caso de 'El Indio' Harim, Stefany Zabaleta, José Miel, Raymond Cespedes y muchos más.

Sin embargo, cada aspirante debía lograr la unanimidad de los jueces para poder quedarse en la competencia y aunque alguno de ellos apretara el botón para darles la oportunidad, si no lo hacían los cuatro, no ganarían su lugar en La Descarga, así que hubo dolorosas despedidas para muchos.

Video Maía se conmueve hasta las lágrimas al despedir al imitador de Camilo Sesto | La Descarga



Eso sí, con esta mecánica del show, los desacuerdos no faltaron y las fricciones entre los jueces no se hicieron esperar. En algún momento a Gusi, Maía, Marbelle y Santi les tocó rechazar a un participante que se había ganado la aprobación del resto.

Video Araceli es eliminada por tremendo error de Maía y la cantante se disculpa en La Descarga

¿Qué es lo que viene en La Descarga?

Ahora, en el show conducido por Jessica Cediel y Carlos Calero, se vivirá una nueva etapa conocida como La Selección, donde las reglas del juego cambian y ahora Marbelle, Gusi, Maía y Santiago Cruz, tendrán que enfrentarse por los 44 concursantes.

En La Selección, cada uno de los mentores escogerá a 11 participantes para formar sus equipos. Esto ocurrirá a través de una prueba en la que cada aspirante cantará por poco más de dos minutos para los mentores. Ellos deberán ser rápidos para seleccionar a sus favoritos, pues más de uno podría quererlos en su equipo.

Desde que comenzaron las audiciones Maía, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle no dudaron en mostrar su interés cuando alguno de los aspirantes los impresionaba, así que eso nos da una idea de los talentos por los que los jueces pelearán.

Video Gusi y Santi pelean por convertirse en uno de los mentores de El Puma Ballenato | La Descarga



Luego de formarse los grupos, vendrá La Prueba en donde los mentores cantarán a dúo con sus pupilos y los cuatro participantes que no convenzan con su talento quedarán eliminados del show.